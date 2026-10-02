Aliağa FK, 9 puanla 3'üncü sırada deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Aliağa FK, 9 puanla 3'üncü sırada deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak

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Aliağa FK, 9 puanla 3\'üncü sırada deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveye ortak olan Aliağa FK, yarın saat 15.00'te deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Şanlıurfaspor'u 90+5'inci dakikada 2-1 mağlup eden Aliağa 9 puanla 3'üncü sırada bulunurken, Erbaaspor 7 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Şanlıurfaspor'u 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 yenip zirve yarışına tekrar ortak olan Aliağa Futbol yarın deplasmanda Erbaaspor'la kozlarını paylaşacak. Erbaa İlçe Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9 puan toplayan Aliağa FK grupta 3'üncü basamakta yer alırken, Ebraaspor 7 puanla 6'ncı durumda.

Kaynak: DHA
ŞanlıurfasporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa FK, 9 puanla 3'üncü sırada deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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