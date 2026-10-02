Aliağa FK, 9 puanla 3\'üncü sırada deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak

Aliağa FK, 9 puanla 3'üncü sırada deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveye ortak olan Aliağa FK, yarın saat 15.00'te deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Şanlıurfaspor'u 90+5'inci dakikada 2-1 mağlup eden Aliağa 9 puanla 3'üncü sırada bulunurken, Erbaaspor 7 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Şanlıurfaspor'u 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1 yenip zirve yarışına tekrar ortak olan Aliağa Futbol yarın deplasmanda Erbaaspor'la kozlarını paylaşacak. Erbaa İlçe Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9 puan toplayan Aliağa FK grupta 3'üncü basamakta yer alırken, Ebraaspor 7 puanla 6'ncı durumda.
Kaynak: DHA
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