Aliağa FK, Şampiyonluk Umutlarını Kaybetti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Aliağa Futbol evinde Isparta 32 Spor'a 5-1 yenilerek büyük şok yaşadı. Zirve yolundaki en yakın rakibi lider Bursaspor'un Fethiyespor deplasmanında 1-1 berabere kalmasının ardından büyük avantaj yakalayan sarı-siyahlılar, umulmadık bir mağlubiyet elde etti. İlk yarıyı 5-0 geride kapatan Aliağa FK ikinci yarıda 1 gol atabildi. Aliağa FK maçı kazanması durumunda son hafta final gibi 90 dakikada ağırlayacağı Bursaspor'la arasındaki puan farkını 3'e indirme fırsatı yakalayacak iken bir anda yeşil-beyazlıların 6 puan gerisine düştü ve 3'üncü sıraya geriledi.

6 YILLIK SERİ BİTTİ

Farklı yenilginin ardından 62 puanda kalan Aliağa FK, 64 puana ulaşan ve ikinci sıraya yükselen Mardin 1969 Spor'un da gerisine düştü. Aliağa FK, Isparta 32 Spor mağlubiyetiyle hem şampiyonluk yolunda büyük yara aldı hem de iç sahada 6 yıldır sürdürdüğü yenilmezlik serisini bitirdi. En son Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 15 Mart 2020 tarihinde eski adıyla Bergama Belediyespor, şimdiki ismiyle İzmir Çoruhlu'ya 1-0 kaybeden Aliağa FK o tarihten sonra evinde normal lig etabında rakiplerine 3 puan vermemişti.

ŞAMPİYONLUK ZORA GİRDİ

Aliağa FK profesyonel liglere çıktıktan sonra ligde sahasında 3 yıldır kaybetmiyordu. Bir anda üçüncü sıraya gerileyen Aliağa FK kalan 4 maçta zirveyi yakalamaya çalışacak. İşini zora sokan İzmir ekibi; Kırklarelispor (D), Menemen FK, 68 Aksaray Belediyespor (D) ve Bursaspor'la oynayacak. Aliağa FK tüm maçlarını kazansa dahi hem Bursaspor'un hem de Mardin 1969 Spor'un kayıplar yaşamasını bekleyecek.