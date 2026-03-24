Aliağa Futbol Zirve Takipçisinde Kritik Maç

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve takipçisi Aliağa Futbol yarın deplasmanda küme düşen Adanaspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 29'uncu hafta maçını Melek Dakan yönetecek. Grupta 2'si hükmen olmak üzere son 5 maçını gol yemeden kazanan Aliağa Futbol, 6'da 6 yapmaya çalışacak. Ligde 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen 59 puanlı 2'nci sıradaki İzmir ekibi, geçen hafta FIFA'dan aldığı cezayla 6 puanı silinen -2 puanlı 17'nci basamaktaki Adanaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Aliağa takımı ilk yarıda evinde oynadığı maçta rakibini 7-1 mağlup etmişti. Adanaspor ligde son 15 müsabakasını kaybetti. Aliağa grupta haftaya normal sezonun son maçında ağırlayacağı lider Bursaspor'un 5 puan gerisinde 59 puanla ikinci sırada başladı.
