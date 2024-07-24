ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Salih Korkmaz ve Prof. Dr. Işık Bayraktar Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Katılmak İçin Paris'e Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Salih Korkmaz ve Prof. Dr. Işık Bayraktar Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Katılmak İçin Paris'e Gitti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli atlet Salih Korkmaz ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmak için kafile ile birlikte Paris'e gitti. Korkmaz, 20 kilometre yürüyüş branşında ülkemizi temsil edecek ve hedefi madalya kazanmak. Bayraktar ise Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Olimpik Performans Direktörü olarak görev yapacak ve atletizmde madalya kazanmak için bilimsel çalışma ekibi kurduklarını belirtti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ise tüm sporculara başarılar diledi ve üniversitenin spora verdiği desteklerin meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti.

24.07.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli atlet Salih Korkmaz ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmak için kafile ile birlikte Paris'e gitti.

Tüm dünyanın merakla beklediği Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümünde üçüncü sınıf öğrencisi milli atlet Salih Korkmaz'da yarışmalara katılmak için kafilede yer aldı. Aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ise Türkiye Atletizm Federasyonu'nun Olimpik Performans Direktörü olarak kafilede görev yapacak. Ayrıca kafilede, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının cirit atma branşında 4. olan ALKÜ'nün eski öğrencilerinden Eda Tuğsuz da yer aldı.

Madalya için Paris'e gittiler

ALKÜ'nün gururları milli atlet Salih Korkmaz ve Türkiye Atletizm Federasyonu Olimpik Performans Direktörü Prof. Dr. Işık Bayraktar'ın yer aldığı olimpiyatlara katılacak Türk kafilesi için İstanbul Havalimanında uğurlama töreni düzenlendi. Team Türkiye Uğurlama Töreni'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporculara hitap etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül ile federasyonların yetkilileri ve milli sporcular, Paris'e gidecek uçağın önünde aile fotoğrafı çektirdi.

Hedefi dünyanın en iyisi olmak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı 26 Temmuz tarihinde olacak. 2023 yılında 20 kilometre Yürüyüş branşında Üniversiteler Dünya Şampiyonu olan Salih Korkmaz, Paris'te de aynı branşta ülkemizi temsil edecek. Korkmaz'ın katılacağı yarışma 1 Ağustos saat 07.20'de yapılacak. Olimpiyat 11 Ağustos akşamı yapılacak kapanış törenin ardından Türkiye Olimpik Milli Takımları 12 Ağustos'ta yurda dönecek. ALKÜ'lü milli atlet Salih Korkmaz, hedefinin madalya alarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu dile getirdi. Korkmaz, aynı zamanda ALKÜ'nün kendisine de tam destek vermesiyle moralinin her zaman yüksek olduğunu söyleyerek üniversitedeki hocasının da Olimpik Performans Direktörü olarak kafilede yer almasının kendisi için büyük bir destek olduğunun altını çizdi. Korkmaz, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ ailesine destekleri için teşekkür etti.

"Sporcularımızla gurur duyuyoruz"

Atletizm Olimpik Sporcu Direktörü eski milli atlet Prof. Dr. Işık Bayraktar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde çok sayıda sporcuyla madalyaya ulaşmak için bilimsel çalışma ekibi kurduklarını dile getirdi. Bayraktar, "Atletizm için olimpiyat sürecinde güzel bir ekip kurduk, Yaklaşık bir yıldır yoğun çalışan, seferberlik ilan eden bir ekiple çalışmalarımızı sürdürdük. Atletizm çok dinamik bir branş, atletizmde başarılı olmak olimpiyat tarihi içerisinde de her zaman oldukça güç olmuştur. Biz bundan 10-15 yıl önce kota hakkının bugünkü kadar zor olmadığı dönemlerde bile çok düşük sayıda sporcularla giderken, artık olimpiyatta bırakın kotayı, madalya hedefli, madalya hesapları yapan bir ülke haline geldik. Rakiplerimiz tarafından da bazı branşlarda strateji geliştirilmesi gereken ülke konumundayız. Dolayısıyla hepimizin istediği madalya bu oyunlarda ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Sporculara başarı diledi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Paris'ten tüm sporcuların başarılarla döneceğine inandıklarını belirtti. Türkiye'nin son yıllarda sporda büyük gelişmelere imza attığını, her alanda dünyanın en iyi sporcularına sahip olduğunu vurgulayan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Ülkemizin spordaki gelişmesi devletimizin özel destekleriyle birlikte azimli ve kararlı gençlerimiz ve hocalarımızla birlikte oldu. ALKÜ olarak biz de spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerle bölgemizde en iyi üniversite olma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. ALKÜ olarak spora verdiğimiz önemin meyvelerini almaya başladık. Bundan sonra da spor alanında yükselmemiz ve buna bağlı olarak da öğrencilerimizin dünya müsabakalarında başarıları artmaya devam edecek. Spor ve sporculara kattığı değerlerle Spor Bilimleri Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş'e, Prof. Dr. Işık Bayraktar'a ve spor bilimleri fakültesi ailesine teşekkür eder, milli sporcumuz Salih Korkmaz ve tüm sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kenan Ahmet Türkdoğan, Alaaddin Keykubat, Salih Korkmaz, Atletizm, Türkiye, Alanya, Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Salih Korkmaz ve Prof. Dr. Işık Bayraktar Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Katılmak İçin Paris'e Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 14:58:59. #1.11#
SON DAKİKA: ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Salih Korkmaz ve Prof. Dr. Işık Bayraktar Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na Katılmak İçin Paris'e Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement