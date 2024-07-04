Almanlar iyice çirkinleşti! Merih\'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

Spor

Geç de olsa \'Bozkurt\' tartışmasına Özel de dahil oldu

Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı

Bu iddia üzerine TFF'den jet yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, " Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Alman basınından Bild , Merih'in 2 maç ceza aldığı yalanını ortaya attı. Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.

Milli Futbolcumuz Merih Demiral 'ı Avusturya maçında Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet eden Almanlardan skandal bir hamle daha geldi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Demiral'ın hareketi büyük ses getirirken, UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."