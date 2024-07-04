Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular - Son Dakika
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Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'ya attığı gol sonrasında bozkurt işareti yapan Merih Demiral, Almanlar tarafından UEFA'ya şikayet edilmiş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Alman basınından ortalığı karıştıracak bir iddia daha geldi. Bild Gazetesi, milli futbolcunun 2 maç ceza aldığını öne sürdü. Bu iddia üzerine TFF, yaptığı açıklamayla haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyurdu. Merih, olayla ilgili savunmasını yarın yapacak.

04.07.2024 21:58
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Milli Futbolcumuz Merih DemiralAvusturya maçında Bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet eden Almanlardan skandal bir hamle daha geldi.

2 MAÇ CEZA ALDIĞINI İLERİ SÜRDÜLER

Alman basınından Bild, Merih'in 2 maç ceza aldığı yalanını ortaya attı. Habere göre; Merih Demiral'ın hareketini siyasi bir sembol olarak gören UEFA, bu konuda taviz vermeyecek ve Merih Demiral'ı cezalandıracak.

TFF HEMEN YALANLADI

Bu iddia üzerine TFF'den jet yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, "Bild Gazetesi kaynak gösterilerek, 'Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verildi' şeklinde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yarın sabaha kadar savunma süremiz bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Demiral'ın hareketi büyük ses getirirken, UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih\'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

A Milli Futbol Takımı, Bild Gazetesi, Merih Demiral, Avusturya, Türkiye, Bozkurt, Bild, Futbol, Hukuk, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Niyazi Demirkapı: Ne gereği vardı ki o hareketi yapmamın onu da anlamış değilim ???? 22 68 Yanıtla
    serkan null: Türk'ün simgesi Rabia işareti mi yapsaydı 10 3 mehmet özcan: çünkü bence arkadaştan başka takımda TÜRK yok galiba 0 0
  • ercan karakayış: istedikleri kadar ceza verebilirler bizi bunlarla mı yıldıracaklar 2 maç ceza verse ne olur bir ölür bin diriliriz bizde Aslanlar gibi oynayacak çok adam var 46 4 Yanıtla
    mehmet özcan: yav he he ver mehteri TC nerde ANDIMIZ nerede 0 0
  • Tuna güler: Cezayı savunmadan önce hazırladılar diye okudum ben 15 2 Yanıtla
    kamer tekeş: yalan haber yapmislar iste.. 0 0
  • Niyazi Demirkapı: İllaki mutlulugumuz kursağımıza dizilecek 4 7 Yanıtla
  • Osman A: Hollanda yerine Almanya çıksaydı karşımıza keşke.2008 yarı final rövanşını da almış olurduk.2024 bizim rövanş ve hesaplaşma turnuvamız. 9 0 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Hollanda’yı yeneceğiz ve yarı finale gideceğiz Avrupalılar bizi hiç sevmez zaten bütün engelleri aşacağız Allahın izniyle ve bu tür gereksiz büyütme olaylar yüzünden biz daha da hırslanacağız herkes görecek Hollanda’dan da intikam alacağız 6 1 Yanıtla
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