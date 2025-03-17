Almanlar Mesut Özil\'i sildi: İzlediği yol değerlerimizle örtüşmüyor

Bundesliga takımlarından Werder Bremen'in, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen efsane oyuncularından Diego Ribas, 22 Mart'ta Weser Stadyumu'nda veda maçına çıkacak. Alman ekibi,Diego ile birlikte bir dönem takımı taşıyan diğer bir eski futbolcusu Mesut Özil, hakkında sürpriz bir karar aldı.

MAÇA DAVET ETMEDİLER

Werder Bremen, Diego'nun eski takım arkadaşlarından Mesut Özil ve Tim Wiese'yi bu özel maça davet etmedi. Alman BILD gazetesinin haberine göre; kulüp yetkilileri, bu dikkat çeken kararı Brezilyalı futbolcuyla ortak bir şekilde aldı.

Mesut Özil ve Diego Ribas, Werder Bremen'de oynarken

"SON DÖNEMDE İZLEDİĞİ YOL WERDER BREMEN DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Werder Bremen kulüp sözcüsü, Mesut Özil'in davet edilmemesiyle ilgili, "Mesut'u davet listesine eklememeye Diego ile ortak karar verdik. Çünkü son dönemde onun izlediği yol, Werder Bremen'in değerleriyle örtüşmüyor" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ OLDU

Öte yandan kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi dev kulüplerin formasını giyen, Süper Lig'de de Fenerbahçe ile Başakşehir'de oynayan Mesut Özil, 2023 yılında futbolu bıraktığını duyurmuştu. Özil, futbol yaşantısına son verdikten sonra AK Parti'den siyasete girdi ve MKYK Üyesi oldu. Mesut Özil, siyasete atılmasıyla ilgili "Ben aslında her zaman siyasetin içindeydim. Futbol oynarken Cumhurbaşkanı'mızla fotoğraf çektirdiğimizde hakkımda kampanya başlattılar. Siyasetten keyif alıyorum" demişti.

DEIGO RIBAS'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Santos'ta başlayan Diego Ribas, 2004 yılında Porto'ya transfer olarak Avrupa sahnesine adım attı. Ardından Werder Bremen, Juventus ve Wolfsburg gibi önemli kulüplerde top koşturan Brezilyalı futbolcu, Atletico Madrid formasyla Şampiyonlar Ligi finali oynadı. 2014 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Diego, burada iki sezon boyunca forma giydi. Sarı-lacivertliler ile Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan yıldız isim, 75 maçta 8 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi. 2016 yılında Brezilya takımlarından Flamengo'ya dönen Diego Ribas, 2023 yılında futbolu bıraktı.