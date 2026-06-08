Almanya, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Almanya, 2026 Dünya Kupası'na Hazır

Almanya, 2026 Dünya Kupası\'na Hazır
08.06.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Manuel Neuer geri döndü.

Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçını 14 Haziran'da ile oynayacak.

E Grubu'ndaki diğer maçlarında ve ile karşı karşıya gelecek.

Almanya 2014 turnuvasını kazanmasının ardından 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda grup aşamasında elenmişti.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, milli takımdan emekliliğini sonlandırarak Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna seçildi.

Teknik direktör Julian Nagelsmann, 40 yaşındaki oyuncunun turnuva boyunca takımının bir numaralı kalecisi olacağını söyledi.

Bu sezon Bayern'in Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselmesine yardımcı olan Neuer, 124 kez giydiği milli forma ile son maçına 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya'ya yenildikleri maçta çıkmıştı.

Neuer, bugüne kadar dört Dünya Kupası'nda forma giydi.

Alman kaleci Portekizli forvet Cristiano Ronaldo (41), Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric (40), İskoç kaleci Craig Gordon (43) ve Bosna-Hersekli Edin Dzeko (40) ile birlikte 40 yaş üstünde turnuvaya katılan ender futbolcular arasında girdi.

Nagelsmann, 26 kişilik kadrosuna beş Premier Lig oyuncusu dahil etti; Arsenal'den Kai Havertz, Brighton'dan Pascal Gross ve Liverpool'dan Florian Wirtz'in yanı sıra Newcastle United'dan Malick Thiaw ve Nick Woltemade de kadroda yer aldı.

Bayern'in 18 yaşındaki genç oyuncusu Lennart Karl ve Galatasaray'ın kanat oyuncusu Leroy Sane de takımın kozları olacak.

Nagelsmann, "Dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Kadroya seçilen her oyuncu bunu artık her gün göstermeli" dedi.

Almanya Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nubel (Stuttgart)

Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United)

Orta saha: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Forvetler: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Münih), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United)

Kaynak: BBC

Teknik Direktör, Manuel Neuer, Almanya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili iki aşamalı plan
ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı ünlü oyuncunu oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye’ye mesaj verdi Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi
Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti 5 çocuk annesi kadını sokakta defalarca bıçaklayarak katletti
Fenerbahçe’nin yeni başkanı kim olacak Ortalığı karıştıran kare Fenerbahçe'nin yeni başkanı kim olacak? Ortalığı karıştıran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu’nda: İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Forumu'nda: İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur

14:28
Türkiye’nin en güvenli 5 şehri İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
14:23
Trump’ın çağrısı sonrası İran’dan yeni karar
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
14:12
Teklifi kabul ettiler Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
14:07
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...
13:56
Uçağı iniyor Hakan Safi’nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
Uçağı iniyor! Hakan Safi'nin anlaştığı futbolcuyu duyurdular
13:35
Bakan Çiftçi’den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz
13:20
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
13:18
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
12:43
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli
12:35
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 14:40:32. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya, 2026 Dünya Kupası'na Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.