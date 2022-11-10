Bundeliga'da Ozan Kabak fırtınası! Rakip takımı çalıma dizip attığı enfes golle maça damga vurdu - Son Dakika
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Bundeliga'da Ozan Kabak fırtınası! Rakip takımı çalıma dizip attığı enfes golle maça damga vurdu

10.11.2022 00:36

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim karşı karşıya gelirken mücadeleye milli futbolcumuz Ozan Kabak damga vurdu. Asist yapan Ozan, ileri çıkarak rakip futbolcuları çalımladı ve ceza sahası dışından uzak köşeye enfes bir vuruş yaparak ağları buldu.

Eintracht Frankfurt ile Hoffenheim, Bundesliga'nın 14. haftasında Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleye milli futbolcu Ozan Kabak'ın performansı damga vurdu.

ASİST YAPTI

Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında 3-0 geriye düşen Hoffenheim'da Ozan Kabak sahneye çıktı. Milli futbolcu, 37. dakikada Baumgartner'in golünde asisti yapan isim oldu.

OZAN'DAN ENFES GOL

46. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ozan Kabak enfes bir gole imza attı. Takımının hücumunda ileri çıkan milli futbolcu, rakiplerini çalımladıktan sonra müthiş bir şut çıkardı. Bu şutu beklemeyen Frankfurt kalecisi Trapp, ters köşeye giden topu çıkaramadı. Bu golle Ozan Kabak sosyal medyada gündeme oturdu. Milli stoper için övgü dolu yorumlarda bulunuldu.

Sen stoper değil miydin Ozan! Milli futbolcu yaptığıyla kaleci de dahil tüm rakip takımı rezil etti
Görüntü: Tivibuspor
Sen stoper değil miydin Ozan! Milli futbolcu yaptığıyla kaleci de dahil tüm rakip takımı rezil etti
Görüntü: Tivibuspor
Sen stoper değil miydin Ozan! Milli futbolcu yaptığıyla kaleci de dahil tüm rakip takımı rezil etti
Görüntü: Tivibuspor
Sen stoper değil miydin Ozan! Milli futbolcu yaptığıyla kaleci de dahil tüm rakip takımı rezil etti
Görüntü: Tivibuspor
Sen stoper değil miydin Ozan! Milli futbolcu yaptığıyla kaleci de dahil tüm rakip takımı rezil etti
Görüntü: Tivibuspor
Sen stoper değil miydin Ozan! Milli futbolcu yaptığıyla kaleci de dahil tüm rakip takımı rezil etti
Görüntü: Tivibuspor
Sen stoper değil miydin Ozan! Milli futbolcu yaptığıyla kaleci de dahil tüm rakip takımı rezil etti
Görüntü: Tivibuspor
Sen stoper değil miydin Ozan! Milli futbolcu yaptığıyla kaleci de dahil tüm rakip takımı rezil etti
Görüntü: Tivibuspor
Sen stoper değil miydin Ozan! Milli futbolcu yaptığıyla kaleci de dahil tüm rakip takımı rezil etti
Görüntü: Tivibuspor
YORUMLAR
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SON DAKİKA: Bundeliga'da Ozan Kabak fırtınası! Rakip takımı çalıma dizip attığı enfes golle maça damga vurdu - Son Dakika
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