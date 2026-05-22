Alp Hasan Aksoy, Italian F4\'te Vallelunga\'da Mücadele Edecek

PREMA Racing pilotu Alp Hasan Aksoy, Italian F4 Championship'in ikinci roundunda bu hafta sonu Vallelunga'da mücadele edecek. Misano'da elde ettiği güçlü sonuçların ardından 82 puanla liderliğe yükselen genç pilot, sezonun yeni ayağında avantajını korumak için piste çıkacak.

Türkiye'nin uluslararası formula serilerindeki tek temsilcisi Alp Hasan Aksoy, Italian F4 Championship sezonuna Vallelunga'da devam ediyor. Prema Racing adına yarışan Aksoy, sezonun ikinci roundunda hafta sonu boyunca sıralama turları ve yarış seanslarında mücadele edecek.

'HEDEFİM HER ZAMAN BİRİNCİLİK'

Vallelunga yarışında da liderlik istediğini söyleyen Aksoy, "İlk haftayı çok iyi performansında lider tamamladık. Hedefim yarışı lider tamamlamak. Çok büyük bir ilgi var, çok büyük bir destek var. Bu da benim sorumluluğumu arttırıyor. Haftayı yeniden zirvede bitirip yarışlardan sonra İstiklal Marşı'mızı okutmak benim için büyük motivasyon. Yine bu motivasyonla piste çıkacağım" dedi.

Geçtiğimiz hafta Misano World Circuit Marco Simoncelli'de dikkat çeken bir performans ortaya koyan Alp Hasan Aksoy, pole position, en hızlı tur, üç Rookie P1 sonucu ve genel klasmanda P1 ile P3 podyumları elde etmişti. Final yarışına ilk sıradan başlayan ve damalı bayrağı da ilk sırada gören Aksoy, Misano hafta sonunu güçlü bir zaferle tamamladı. Bu sonuçların ardından 82 puana ulaşan genç pilot, Italian F4 Championship'te liderlik koltuğuna oturdu.

Vallelunga hafta sonu, yarın gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak. Yarış heyecanı ise cumartesi ve pazar günü koşulacak yarışlarla devam edecek. Alp Hasan Aksoy için bu hafta sonu, Misano'da yakalanan ivmeyi sürdürmek ve şampiyona liderliğini korumak adına önemli bir sınav olacak.