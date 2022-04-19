Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Avrupa'da namağlup şampiyonluk istiyor Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Avrupa'da namağlup şampiyonluk istiyor Açıklaması

19.04.2022 21:37
Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Avrupa'da namağlup şampiyonluk istiyor Açıklaması

FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nde genel menajer Alpaslan Aydın, turnuvayı namağlup tamamlamak istediklerini söyledi.

FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nde genel menajer Alpaslan Aydın, turnuvayı namağlup tamamlamak istediklerini söyledi.

Karşılaşmanın yapılacağı Unipol Arena'da gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Aydın, "Daha önce bu kupayı kazandılar ve formdalar. Biz de formdayız. Son 2 maçımızı kazanarak geldik. İnşallah bu kupayı namağlup olarak tamamlayacağız." dedi.

Başarıyı getiren faktörün ekip olmaktan geçtiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Biz çok uğraşıyoruz ama bu işin düğüm noktası ekip. Bütün çalışma arkadaşlarımız büyük emek verdi. Kulüp açıldığından bu yana ekibin yüzde 90'ıyla beraberiz, ayrılmadık. İnşallah uzun yıllar beraber olacağız. Bu işin sırrı ekip olmak. Hepimiz çok istiyoruz ve aile ortamımız var. Bunun da sonucu başarı oluyor. Kupa olarak çok heyecanlıyız. Bu Türkiye'ye gelecek 7. Avrupa Kupası. Tarihi bir kupa olacak. Bir Türk antrenörün kazandığı 3 kupa olacak. Altyapımızdan çıkan bir koçla buraya geldik. Biz bu yola gençlerimiz ve çocuklarımız için çıktık. Onlara daha çok ulaşacağımız, onlara istediğimiz işleri daha çok yayacağımız bir aracı olacak bu kupa. O yüzden ayrı bir önemi var"

Kupayı seyircileriyle kaldıracaklarına inandıklarını aktaran Aydın, "Yarı finalde müthiş bir atmosfer vardı. Finalde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu maçlar, izlenmesi çok güzel maçlar. Bizim açımızdan kazanmak çok önemli. Herkesi maça bekliyorum. Müthiş bir maç olacak 27'sinde. İnşallah kupayı seyircimizle kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Alpaslan Aydın, ligi ilk 7'de bitirerek önümüzdeki sene FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek istediklerini ve orada da şampiyonluğu hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Avrupa'da namağlup şampiyonluk istiyor Açıklaması
Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Avrupa'da namağlup şampiyonluk istiyor Açıklaması

YORUMLAR
500
SPOR Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürpriz SPOR Bahçeşehir Koleji oyuncularına, Avrupa maçı öncesi anlamlı sürpriz

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Avrupa'da namağlup şampiyonluk istiyor Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
21:51 Davutoğlu'ndan Suriyelilerle ilgili muhalefetin tam tersi çıkış: Göndereceğiz çıkışı gerçekçi olmaz
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
20:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli iftar yaptı!
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 22:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın, Avrupa'da namağlup şampiyonluk istiyor Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement