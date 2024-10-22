Alperen Şengün\'den Türk spor tarihine geçen imza

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NBA ekibi Houston Rockets forması giyen milli futbolcu Alperen Şengün, takımıyla yeni kontrat konusunda anlaştı. Şengün, sözleşmeyle birlikte Türk spor tarihine geçti.

5 YILDA 185 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Houston Rockets, Alperen ile ilgili kontrat kararını verdi. 22 yaşındaki basketbolcu ve Houston Rockets, 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Şengün'ün bu 5 yılda 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. 1 yıllık oyuncu opsiyonunun da bulunduğu sözleşmeyegöre Alperen Şengün, son yılında isterse takımından ayrılarak serbest kalabilecek.

TÜRK SPOR TARİHİN EN BÜYÜK SÖZLEŞMESİ

Şengün bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu. Milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak da kayıtlara geçti.