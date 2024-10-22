Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçen imza - Son Dakika
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Spor

Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçen imza

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Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA ekibi Houston Rockets ile olan sözleşmesini 5 yıl uzattı. Bu anlaşmaya göre 185 milyon dolar kazanacak olan Şengün, böylelikle Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesine imza atmış oldu.

22.10.2024 17:44  Güncelleme: 17:58
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NBA ekibi Houston Rockets forması giyen milli futbolcu Alperen Şengün, takımıyla yeni kontrat konusunda anlaştı. Şengün, sözleşmeyle birlikte Türk spor tarihine geçti.

5 YILDA 185 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Houston Rockets, Alperen ile ilgili kontrat kararını verdi. 22 yaşındaki basketbolcu ve Houston Rockets, 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Şengün'ün bu 5 yılda 185 milyon dolar kazanacağı belirtildi. 1 yıllık oyuncu opsiyonunun da bulunduğu sözleşmeyegöre Alperen Şengün, son yılında isterse takımından ayrılarak serbest kalabilecek.

TÜRK SPOR TARİHİN EN BÜYÜK SÖZLEŞMESİ

Şengün bu kontrat ile Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesini imzalamış oldu. Milli basketbolcu, NBA'de Luka Doncic ve Trae Young'dan sonra 5 yıllık çaylak kontratı imzalayan ve oyuncu opsiyonuna sahip ilk basketbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Alperen Şengün\'den Türk spor tarihine geçen imza

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Son Dakika Spor Alperen Şengün'den Türk spor tarihine geçen imza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Selimcan Eren:
    haram para , sporcuların aldığı her kuruş haram . 3 45 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Gereksiz para 3 15 Yanıtla
  • Sabri Kılıc:
    senede 37 milyon dolar , ayda 1 milyon 233 bin dolar ... vay be 6 4 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Paralara bak ya hayal etsen bile kazanamayız bu nasıl bir rakam böyle 8 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NEDEN HARAM.MİS 3 1 Yanıtla
  • Halil Durmaz:
    arkadaşlar bu paranın vergisi var her eyalete göre %60 %50 yani aslında aldığı ücret yarısından az ki kıyaslamayı yaparlekn yaşadığın yere bulunduğun ortama be şartlarına göre yapın adam dünyanın kendi işşnde en iyi yerinde tabi ki de iyi para kazanacak yoldan geçen birisi değil sonuçta … bide kümsenin kazancında gözümüz olmasın herkes kendi önüne baksın lütfen haram para değil yani iş yapıyor karşılığını alıyor o kadar sen yap o zaman sen al yapamıyprsanda laf etme işini yap bu ne yaaa herkes laf peşinde işini düzgün yapan be sadece güzel yaşayan kise yok iyi akşamlar 4 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    la keşke sözleşmeye madde koydursaydın Beşiktaş basketbola şu kadar gider diye yenileme de:) 4 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Allah başarılarının devamını getirsin inşallah, mal gibi yorum yapanlara şaşıyorum, neymiş haram para, gereksiz para diyenler neye göre haram açıklayında bizde öğrenelim. 0 0 Yanıtla
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