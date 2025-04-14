Deprem haritası güncellendi! İşte en güvenli 23 il

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan son Türkiye Deprem Tehlike Haritası, özellikle aktif fay hatlarından uzak olan bölgeleri güncelledi. Van ve Sinop merkezli art arda yaşanan depremler sonrası vatandaşlar, en güvenli illeri merak etti. Uzmanların da onayladığı listeye göre, deprem riski en az olan şehirler arasında İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu'dan birçok il yer alıyor.

BU 23 İL GÜVENLİ

Bu iller Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Bartın, Edirne, Giresun, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Mardin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Yozgat, Zonguldak olarak sıralandı.

EN GÜVENLİ İLLER

AFAD verilerine göre aşağıdaki şehirler 4. ve 5. derece deprem bölgesi olarak tanımlanıyor ve bu illerde büyük deprem olasılığı oldukça düşük:

Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Niğde: Tamamı 4. ve 5. derecede.

Karaman: En düşük risk grubunda.

Nevşehir: 4. derece deprem bölgesinde.

Yozgat: 3. dereceye kadar düşen risk oranı.

Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece bölgelerde.

Ankara: Başkent olmasına rağmen Etimesgut, Mamak gibi ilçeleri 4. derecede.

FAY HATTINDAN UZAK, SİSMİK AKTİVİTESİ DÜŞÜK ŞEHİRLER

Bu şehirler, aktif fay hatlarından uzakta bulunuyor. Uzmanlara göre, deprem riski düşük ve yapılaşma açısından güvenlik seviyesi yüksek bölgeler arasında:

Bartın: Fay hattına 132 km uzaklıkta.

Zonguldak: 2. derece olmasına rağmen sismik aktivite az.

Sinop: Deprem geçmişi oldukça sakin.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz'in güvenli bölgeleri arasında.

GÜNEYDOĞU VE AKDENİZ'DEN DE GÜVENLİ BÖLGELER VAR

Bazı bölgeler deprem riski yüksek olsa da, iç kısımlarda kalan ilçeleri daha güvenli kabul ediliyor:

Mardin: 3. derece deprem bölgesi.

Antalya: Zemin yapısına göre ilçeler değişiyor.

Artvin: Sahil ilçeleri riskli ama iç kesimleri daha güvenli.

DEPREME KARŞI GÜVENLİ İLÇELER

AFAD'ın il bazında değerlendirmeleri kadar ilçelere özel analizleri de dikkat çekiyor. İşte öne çıkan ilçeler:

Ankara - Etimesgut, Yenimahalle, Polatlı: 4. derece

Artvin - Arhavi, Borçka, Murgul: 3-4. derece

Giresun - Keşap, Tirebolu, Çanakçı: 4. derece

Niğde - Altunhisar: 5. derece

Trabzon - Araklı, Akçaabat, Maçka: 4. derece