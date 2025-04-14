Talisca\'nın golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddüt etmeden görüş belirtti

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Sivasspor - Fenerbahçe karşılaşması, sarı-lacivertlilerin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Mücadelenin ardından beIN Sports ekranlarında yayınlanan beIN Trio programında, maçın hakemi Yasin Kol'un tartışmalı kararları mercek altına alındı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ ÖNCESİ FAUL VAR MI?

Deniz Çoban: Camara, sol ayağıyla düşürdü. Faule şüphe yok.

Bahattin Duran: Camara'nın topla oynama niyeti ve şansı yok. Hem sol ayağıyla hem beliyle Talisca'yı düşürdü. Net faul.

Bülent Yıldırım: Net faul.

Görüntü: beIN SPORTS

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

54. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltıyı tartışmam. Buna VAR karışır mı karışmaz mı? Şüphe götürmeyen bir penaltı. Mert iyi niyetle devam etmek istedi, Charisis diziyle Mert'i indirdi. Mert topu kurtardı, buradan nasıl geçecek, biri izah etsin. Mert penaltı almaya gitmedi. Açık, bariz, net, tartışmasız penaltı. Hakem iyi yerden bakarken penaltıyı vermesi lazım.

"BU POZİSYON PENALTI"

Bahattin Duran: Mert iyi niyetle devam etmeye çalıştı. Penaltı bu. Mert topu sol ayağıyla çekip sağ ayağıyla gitti, Charisis ayağını genişletti, topla da oynayamadı. Mert'in geçiş yönünde durdu, sol dize net temas var, Mert iyi niyetiyle geçmeye çalıştı. Bu penaltı.

Görüntü: beIN SPORTS

"NET VE AÇIK BİR PENALTI"

Bülent Yıldırım: Hiç tartışmaya gerek yok. Mert topu sağa çekti, Charisis diziyle vurdu. Penaltıda hiçbir şüphe yok. Net ve açık bir penaltı.

KIRMIZI KART DOĞRU MU?

85. dakikada Radakovic'e gösterilen kırmızı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Net kırmızı kart. Şüphe yok. Bariz gol şansının önlenmesi. Bu içeride de olsa penaltı ve kırmızı kart.

Bahattin Duran: Çok net kırmızı kart.

Bülent Yıldırım: Rakibi çekti, indirdi. Kırmızı kart doğru. Burada top için bir mücadele yapmazken ceza alanı içinde de dışında da kırmızı kart. Bariz gol şansının kriterleri var.