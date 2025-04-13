Mont, 3 sanıktan hangisine uyarsa uyuşturucu cezasını o alacak - Son Dakika
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Mont, 3 sanıktan hangisine uyarsa uyuşturucu cezasını o alacak

Mont, 3 sanıktan hangisine uyarsa uyuşturucu cezasını o alacak

Bursa'da polis tarafından durdurulan bir otomobilden inen Emrah Işık, yanında bulunan montu yere atarak kaçtı. Montta toplam 556 gram metamfetamin bulundu. Olayın ardından Işık, arkadaşı Murat Can Kunter ve sürücü M.C. gözaltına alındı. Montun kime ait olduğu konusu mahkeme salonunda tartışıldı. Tutuklu sanıklar Işık ve Kunter, montun kendilerine ait olmadığını iddia etti.

13.04.2025 13:20
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BURSA'da polisin, şüphe üzerine durdurduğu otomobilden inen Emrah Işık (37), yanında bulunan mavi ve turuncu renkteki montu yere atıp ayağı ile aracın altına iterek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası polis, Işık ile araçta bulunan arkadaşı Murat Can Kunter (39) ve sürücü M.C.'yi (32) gözaltına aldı. Monttaki aramada poşetler içine konulmuş toplam 556 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklu sanıklar, Emrah Işık ve ve Kunter ile tutuksuz sanık M.C.'nin kendilerine ait olmadığını söylediği mont, DNA tespiti yapılmasının ardından, mahkeme salonuna getirilip, kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla sanıklara giydirilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, 2024 Mart ayında, Yıldırım İlçesi Sinandede Mahallesi'nde şüphe üzerine 16 R 1153 plakalı otomobili durdurdu. Yol ortasında durdurulan araçtan inen Emrah Işık, yanında bulunan mavi ve turuncu renkteki montu yere atıp ayağı ile aracın altına iterek kaçtı. Çevredeki bir markete ait güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Işık'ı yakalayan polis, otomobili kullanan M.C. ile yanında bulunan eşi E.C. ve arka koltukta oturan Murat Can Kunter'i gözaltına aldı. Ekipler, aracın altına atılan montun ceplerinde 8 paket içerisinde toplam 556 gram metamfetamin ele geçirirken, E.C.'nin yapılan üst aramasında ise 126 bin TL bulundu.

Yapılan kimlik sorgulamasında, Emrah Işık ile Kunter'in 'Uyuşturucu satmak ve kullanmak' suçundan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlendi. E.C., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen ve ceplerinde uyuşturucu madde bulunan montun kendilerine ait olmadığını söyleyen şüphelilerden Işık ve Kunter sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.C. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık soruşturması sonunda E.C. hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirken, tutuklu 2 sanık ile tutuksuz 1 sanık hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Emrah Işık duruşmadaki ifadesinde ceplerinden uyuşturucu ele geçirilen montun, diğer tutuklu sanık Murat Can Kunter'e ait olduğunu öne sürerek, "Uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği mont Murat Can Kunter'e aittir. Murat Can Kunter ile sokakta yürürken M.C.'nin arabasına denk geldik. Bizi taksi durağına kadar bırakmasını istedik. Araçla gittiğimiz esnada, Murat polisleri görünce yanındaki montu bana uzatarak, 'Montu al uza' dedi. Ben bunu kabul etmeyince araçtan indim ve montu üzerime attı. Ben de montu almamak için ayağımla tekmeledim" dedi.

Kunter ise uyuşturucu satmayıp sadece kullandığını söyleyerek, "Benim Emrah Işık'tan 10 bin lira alacağım vardı. O gün tahsil etmek için buluştum. Yolda M.C.'yi gördük. Bizi taksi durağına bırakmasını istedik. Yolda giderken polisler bizi durdurdu. Araç durunca Emrah arabadan inerek kaçmaya çalıştı ancak polisler yakaladı. Montun kime ait olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

Tutuksuz sanık M.C. ise yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, montun kendisine ait olmadığını ve eşinin üzerinde ele geçirilen 126 bin TL'nin, çocuklarının sünnet düğünü nedeniyle bozdurdukları altınların parası olduğunu belirtip, beraatini talep etti.

DURUŞMA SALONUNDA BİRBİRLERİNİN MONTUNU GİYİP, DENEDİLER

Mahkeme heyeti, ceplerinden uyuşturucu çıkan montun kime ait olduğunu belirlemek için, 3 sanığa da boy ve kilolarını sordu. Emrah Işık'ın, "Boyum 172 santim, kilom ise 96" dediği, Murat Can Kunter'in, "Hakim Bey ben 90 kilo ağırlığında 180 santim boyundayım" diye ifade verdiği duruşmada M.Ç. ise "Ben 105 kilo ağırlığında 170 santim boyundayım" yanıtını verdi. Mahkeme heyeti, sanıklardan duruşmaya gelirken giydikleri montlarını çıkarmalarını, mübaşirden de 3 sanığın giydiği montların bedenlerine bakmasını istedi. Mahkeme, Işık'ın 'XL', M.C.'nin, '5XL' ile Kunter'in bedeni gösteren etiket kısmı okunmayan montlarını, bedenlerine uyup uymadığını görmek için birbirlerine giydirdi.

KİLO ALMAMALARI İÇİN UYARILDILAR

Murat Can Kunter'in montu Emrah Işık'a büyük gelirken, M.C.'nin, 5XL olan montunun da diğer 2 sanığın üzerinde çok büyük olduğu gözlemlendi. Bunları tutanağa geçirilirken, sanıkların şu andaki fiziksel halleri de çekilen fotoğraflarla dosyaya koyuldu. Heyet, uyuşturucu ele geçirilen montun DNA tespitinin yapılmasının ardından bir sonraki duruşmaya getirilip, kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla sanıklara giydirilmesini kararlaştırdı. Mahkeme ayrıca, Işık, Kunter ve M.C.'ye mevcut kilolarını korumaları için sözlü uyarıda bulunarak, yargılamayı erteledi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mont, 3 sanıktan hangisine uyarsa uyuşturucu cezasını o alacak - Son Dakika

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