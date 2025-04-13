Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika
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Dünya

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı\'ndan açıklama var

Türkiye ve Katar'ın Gazze'den sürgün edilecek Filistinlileri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürüttükleri iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanlayan İletişim Başkanlığı "İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.

13.04.2025 14:40
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Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan "Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzeli sivilleri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürütüyor" iddiası büyük ses getirdi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlanırken "İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

"BÖYLE BİR PLAN KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklama şu şekilde; "İsrail propaganda makinesinin ürünü olan ve ülkemizde de yankı bulan iddialar, Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır. Dolayısıyla bahse konu haberde geçen, "İddialar yalanlanmadı" iddiası da yalandır.

Suriye'deki savaş nedeniyle sivillerin barınma ihtiyacı için inşa edilen kamplara, "Türkiye ve Katar iş birliğiyle Gazzelilerin yerleştirilmesi" gibi bir plan kesinlikle söz konusu değildir.

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

"TEHCİRE YÖNELİK HER TÜRLÜ GİRİŞİM REDDEDİLMEKTEDİR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Filistinlilerin kendi toprakları için verdiği onurlu mücadeleyi desteklemektedir.

Türkiye, Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir. İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
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Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, İsrail, Suriye, Gazze, Katar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • yobaz deşen:
    doğru haber sıctk 12 3 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    bi kurtulamadık şu i… lerden ?? 5 0 Yanıtla
  • hasan edizel:
    NEYİ İNKAR ETTİYSENİZ GERÇEK ÇIKTI 2 0 Yanıtla
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