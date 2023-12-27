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Alperen Şengün, NBA'de tarihe geçti - Son Dakika
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Alperen Şengün, NBA'de tarihe geçti

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Indiana Pacers maçında 30 sayı, 16 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma istatistiğiyle tarihe geçti. 21 yaşındaki genç oyuncu, Michael Jordan ve Magic Johnson'ın ardından bu başarıya ulaşan 3. basketbolcu oldu.

Alperen Şengün, NBA\'de tarihe geçti
27.12.2023 - 10:16,
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NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Indiana Pacers ile oynanan maçta 37 dakikada 30 sayı, 16 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma istatistiğine imza attı. Genç oyuncu, Michael Jordan ve Magic Johnson'ın ardından bu istatistiklere 21 yaşındayken ulaşan 3. basketbolcu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezon, bugün oynanan 9 müsabakayla devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Indiana Pacers ile karşılaştı. Rockets'ın mücadeleden 123-117 mağlup ayrılmasına rağmen Alperen Şengün, performansıyla tarihe geçti. 21 yaşındaki basketbolcu, 37 dakikada 30 sayıya imza attı. 7'si hücumda olmak üzere 16 ribaund alan genç oyuncu, 5 asist ve 4 top çalma ile maça damgasını vurdu.

Alperen Şengün, NBA tarihinde Michael Jordan ve Magic Johnson'ın ardından 21 yaşında bu istatistiklere ulaşan 3. basketbolcu oldu.

NBA'de bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Detroit Pistons: 112 - Brooklyn Nets: 118

Washington Wizards: 119 - Orlando Magic: 127

Chicago Bulls: 118 - Atlanta Hawks: 113

Houston Rockets: 117 - Indiana Pacers: 123

New Orleans Pelicans: 115 - Memphis Grizzlies: 116

Oklahoma City Thunder: 129 - Minnesota Timberwolves: 106

San Antonio Spurs: 118 - Utah Jazz: 130

Portland Trail Blazers: 130 - Sacramento Kings: 113

Los Angeles Clippers: 113 - Charlotte Hornets: 104 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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