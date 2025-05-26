Altay'da Başkan Adayı Gürüz'den Açıklamalar - Son Dakika
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Spor

Altay'da Başkan Adayı Gürüz'den Açıklamalar

Altay\'da Başkan Adayı Gürüz\'den Açıklamalar
26.05.2025 15:12
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Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Altay başkanlığına aday olduğunu duyurdu, borç sorunlarına değindi.

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'da çarşamba günü yapılacak olağan genel kurul öncesi başkanlığa talip olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Gaziemir'de bir otelde basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. İş insanı Vahdettin Heyal'in desteğiyle Altay başkanlığına talip olduğunu dile getiren Yüksel Gürüz, geçen hafta başkan adaylığını açıklayan Sinan Kanlı'nın kendisini aradığını ve adaylıktan vazgeçtiğini söyledi.

"Kendimi bildim bileli Altaylıyım" diyen Yüksel Gürüz, "Altay'ın siyahı kötü, beyazı iyi günü temsil eder. Altay, 3'üncü Lig'e daha önce de düştü ama bugün durum daha karanlık. Hiç hak etmediği ve gerçekçi olduğuna inanmadığım bir borç yüküyle karşı karşıyayız. Borç 1 milyar TL civarında. Transfer tahtası kapalı, puan silme, küme düşme cezası kapının önünde. Altay, Kurtuluş Savaşı'nın takımıdır. Mazisi bu borcu ödeyebilecek kapasitenin çok üzerindedir. Kendimi Altay'ın kurtuluşuna adadım" mesajı verdi.

'ALTAY BENİM MALIM DEĞİL'

Altay'ın mali ve sportif açıdan çöküntü içinde olması nedeniyle şirketleşmenin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Yüksel Gürüz, "Bana, 'Altay'ı Vahdettin Heyal'a satacak mısın?' diye soruyorlar. Altay benim malım değil, ben Altay'ın malıyım. Günü geldiğinde şirketleşme eş zamanlı yürümeli. Kaçınılmaz bir gelecek. Aksi takdirde ağır yaptırımları olacak" dedi.

'TRANSFER TAHTASINI AÇMALIYIZ'

Altay'ın eski yabancı futbolcularına olan borçlarını kapatmak için bir ekip olacağını söyleyen Yüksel Gürüz, "Hukukçularımız Altay'ın tahtasını hızla açmak zorunda. En kısa yaz dönemi içinde, en uzak 1 Ocak 2026'ya kadar çözmemiz gereken bir hamle. Teknik direktörümüz Tuna Üzümcü olacak. Yakın dostum Reha Kapsal da bize destek vereceğini iletti. Kamp ve kadro planlamamız yapıldı. Kadrodaki tüm oyuncuları takımda tutmak istiyoruz. Acele etmesinler. Ligde kalıcı ve rekabetçi bir takım olacağız" diye konuştu. Kaleci, beslenme ve sağlık departmanı kuracaklarını; altyapı, futbol okulları ve amatör branşlara önem vereceklerini bildiren Gürüz, İzmir'de Altay Üniversitesi kurma projelerinin olduğunu aktardı.

'AMATÖR KÜMEDE KİMSE PARA ALAMAZ'

Altay'ın toplam borcunun 1.2 milyar TL'ye ulaştığını belirten Yüksel Gürüz, bu borcun yüzde 70'inin eski futbolculara olduğunu söyledi. Gürüz, "Küme düşersek kağıt üstünde bu rakamın bir değeri yok, amatör kümede kimse alamaz. Herkes akıllı olursa, mantık dahilinde hak edilmiş değerler üzerinde olursa saygı göstereceğiz. Pazarlık yapacağız ama bu rakam 700-800 bin TL olmaz" şeklinde konuştu.

'İBRA KONGRESİ KAÇINILMAZ'

Altay'da eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetimi için ibra kongresi yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Gürüz, "İbra kongresi geçmişin namusudur. Kendi adıma ibra etmek niyetinde değilim. Ben hukuki boyutlarda bunun mahkemeye taşımasını sağlamak niyetindeyim. Altay'ın yetim hakkına tecavüz eden bunun hakkını ödemek zorundadır. Herkes buradan nemalanmamaya çalışsaydı Altay bu durumda olmazdı" dedi. Mevcut başkan Süleyman Özkaral'ın en masum isim olduğunu ifade eden Gürüz, Özgür Ekmekçioğlu'nun kulüpten 2.5 milyon dolar alacağını silmesi halinde ibra edilebileceğini dile getirdi.

'SPONSORLARIMIZ HAZIRIZ'

Yeni sezon için 3 tane saygın akaryakıt şirketinin temsilcisiyle sponsorluk görüşmesi yaptıklarını bildiren Yüksel Gürüz, "Rakam telaffuz etmek istemiyorum ama 2025-26 bütçesinin tamamı kadar sponsorluk destekleri olacak. Vahdet Bey'in şahsi katkıları ve benim bulacağım sponsorluklar eklenecek. Altay büyüktür, isminin önüne sponsor alma projemiz yok" diye konuştu. Öte yandan Yüksel Gürüz, göreve gelmesi halinde Kulüp Genel Müdürü Atakan Atalay ile yolları ayıracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'da Başkan Adayı Gürüz'den Açıklamalar - Son Dakika

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