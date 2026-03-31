Altay\'da Kaleci Krizi Devam Ediyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü kümede kalma savaşındaki rakiplerinden İzmir Çoruhlu FK ile oynayacağı kritik maça odaklanan Altay'da bu sezon 5 kaleci forma şansı buldu. Siyah-beyazlı kulüp ilk yarıda sakatlık yaşaması nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen tecrübeli kaleci Ozan'la devre arasında yollarını ayırdı. Ozan ligde 2, kupada 1 maçta oynadı. Altyapıdan yetişen ve birinci kaleci konumuna gelen genç kaleci Semih; 13 lig, 1 kupa maçında oynadıktan sonra sakatlık kabusu yaşayıp sezonu kapattı.

Siyah-beyazlılarda yine altyapı patentli kaleci Ulaş, 10 lig maçında kaleyi korudu. Ulaş son haftalarda yaptığı hatalar nedeniyle kesik yiyerek son 2 müsabakada kadroya alınmadı. Altay'da Alanya 1221 ve Eskişehir Anadolu Spor (D) maçlarında U19 takımından A takıma alınan Süleyman Emre ilk 11'de şans buldu. Süleyman, son olarak Eskişehir deplasmanında 57'nci dakikada kırmızı kart görerek yerini U19 takımından takviye edilen bir diğer kaleci olan 17 yaşındaki Poyraz'a bıraktı. Süleyman ve Poyraz son 2 maçta ilk profesyonel maçlarına çıktı. Altay'da bu hafta kaleyi Poyraz ya da Ulaş koruyacak.