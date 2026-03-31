Altay'da Kaleci Krizi Devam Ediyor
Altay'da Kaleci Krizi Devam Ediyor

Altay\'da Kaleci Krizi Devam Ediyor
31.03.2026 13:01
Altay, 5 kaleci ile mücadele ettiği sezonda kritik maça odaklanıyor; Poyraz ve Ulaş sahada.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü kümede kalma savaşındaki rakiplerinden İzmir Çoruhlu FK ile oynayacağı kritik maça odaklanan Altay'da bu sezon 5 kaleci forma şansı buldu. Siyah-beyazlı kulüp ilk yarıda sakatlık yaşaması nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen tecrübeli kaleci Ozan'la devre arasında yollarını ayırdı. Ozan ligde 2, kupada 1 maçta oynadı. Altyapıdan yetişen ve birinci kaleci konumuna gelen genç kaleci Semih; 13 lig, 1 kupa maçında oynadıktan sonra sakatlık kabusu yaşayıp sezonu kapattı.

Siyah-beyazlılarda yine altyapı patentli kaleci Ulaş, 10 lig maçında kaleyi korudu. Ulaş son haftalarda yaptığı hatalar nedeniyle kesik yiyerek son 2 müsabakada kadroya alınmadı. Altay'da Alanya 1221 ve Eskişehir Anadolu Spor (D) maçlarında U19 takımından A takıma alınan Süleyman Emre ilk 11'de şans buldu. Süleyman, son olarak Eskişehir deplasmanında 57'nci dakikada kırmızı kart görerek yerini U19 takımından takviye edilen bir diğer kaleci olan 17 yaşındaki Poyraz'a bıraktı. Süleyman ve Poyraz son 2 maçta ilk profesyonel maçlarına çıktı. Altay'da bu hafta kaleyi Poyraz ya da Ulaş koruyacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Kaleci Krizi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava
Trump’tan Küba hakkında bilmece gibi sözler Trump'tan Küba hakkında bilmece gibi sözler
Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi Ederson, tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi

13:58
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
Çok yediğini iddia ettiği köpeğini ağaca asıp öldürdü
13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:12
Herkes banyodakini Ronaldo sandı Gerçek sonradan ortaya çıktı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
12:24
İtalya, ABD Uçaklarına Sigonella Üssü İzni Vermedi
İtalya, ABD Uçaklarına Sigonella Üssü İzni Vermedi
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Altay'da Kaleci Krizi Devam Ediyor - Son Dakika
