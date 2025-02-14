Altay, Kümede Kalma Mücadelesinde Kritik İki Maça Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Altay, Kümede Kalma Mücadelesinde Kritik İki Maça Çıkıyor

Altay, Kümede Kalma Mücadelesinde Kritik İki Maça Çıkıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son dört maçında 7 puan toplayan Altay, bu hafta Batman Petrolspor ve gelecek hafta İskenderunspor ile oynayacağı kritik karşılaşmalarla ligdeki durumunu belirleme peşinde. Taraftar desteğiyle zorlu rakiplerini yenerek ateş hattından çıkmayı hedefliyor.

14.02.2025 13:14  Güncelleme: 13:15
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 4 maçtan 7 puan çıkararak kümede kalma yolunda umut tazeleyen Altay önümüzdeki iki hafta üst üste İzmir'de oynayacağı karşılaşmalardan alacağı sonuçlarla ligdeki konumunu belirleyecek. Bu hafta pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda zirve takipçisi Batman Petrolspor'u konuk edecek siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta aynı stadyumda Play-Off hattındaki İskenderunspor'u ağırlayacak.

Altay deplasmanda 5-0 yenildiği Batman ve 4-0 kaybettiği İskenderun ekiplerinden rövanşları almaya çalışacak. Evinde çıktığı son 4 müsabakanın 3'üncü kazanıp, 1'ini kaybeden İzmir temsilcisi zorlu rakiplerini dize getirerek ateş hattından kurtulmayı planlıyor. Ligde 3 puanı silinen ve 15 puanla kümede kalma barajının 1 puan gerisinde 17'nci sırada yer alan Altay, taraftarının desteğiyle yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Arda, İsa ve Mehmet Gündüz'ün sakat olduğu Altay'da Yusuf ile Hikmet'in cezaları sona erdi.

Kaynak: DHA

Batman Petrolspor, İskenderun, 3-sayfa, Futbol, Batman, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Kümede Kalma Mücadelesinde Kritik İki Maça Çıkıyor - Son Dakika

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