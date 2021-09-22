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Altay Süper Lig'e müthiş döndü - Son Dakika

Altay Süper Lig'e müthiş döndü

22.09.2021 11:19
Altay Süper Lig'e müthiş döndü, System.String[]

Süper Lig'de Göztepe zaferi sonrası 22 dakika 10 kişi oynadığı Çaykur Rizespor deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Altay, 18 yıl sonra yer aldığı ligde üst sıraları zorlayabileceğini şimdiden gösterdi.

Süper Lig'de Göztepe zaferi sonrası 22 dakika 10 kişi oynadığı Çaykur Rizespor deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Altay, 18 yıl sonra yer aldığı ligde üst sıraları zorlayabileceğini şimdiden gösterdi.

İlk 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan siyah beyazlılar topladığı 12 puanla maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Sezon başında, "Hedefimiz kümede kalmak değil, Avrupa kupalarına katılmak" mesajı veren teknik direktör Mustafa Denizli'nin öğrencileri 6 haftalık periyotta sergiledikleri performansla deneyimli teknik adamın yüzünü kara çıkarmadı. Göztepe galibiyetinin ardından Karadeniz deplasmanına 5 eksikle giden Altay, 3 puanı hanesine yazdırarak cuma günü İzmir'de oynanacak Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı.

Süper Lig'e yeni çıkıp 10 yeni transfer yapmış bir takım olarak 6 hafta sonunda iyi bir noktada olduklarını dile getiren Mustafa Denizli, "Daha ligin başındayız, kimse için ne şampiyonluk ne de küme düşme gibi bir düşünce aklında olmasın. Lig daha çok şeylere gebe, bu şartlarda kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.Ligde Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor (D), Göztepe ve Çaykur Rizespor'u (D) mağlup eden İzmir temsilcisi, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a ise yenildi. Siyah beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Rize'ye götürülmeyen 10 numara Cesar Pinares, sol kanat Martin Rodriguez, ön libero Andre Poko, forvet Ahmed Rayan ve sol kanat Eren Erdoğan'ın tedavileri sürüyor.ERHAN'A BÜYÜK ALKIŞAltay'da Rodriguez'in sakatlığında Çaykur Rizespor karşısında ilk kez ilk 11'de forma şansı bulan sol kanat Erhan Çelenk, örnek bir davranışa imza attı. Müsabakanın 12'nci dakikasında skor 0-0'ken Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano ile birlikte sol kanada atılan topa hareketlenen Erhan, depar atan rakibinin pozisyonu bırakıp sekerek kendisini yere bırakması üzerine kaptığı topu kaleye sürmek yerine taca attı. Erhan'ı ilk kutlayan konuk takımdan Gökhan Gönül olurken, Rizeli taraftarlar, "Helal olsun sana" tezahüratı yaptı.Bu hareketiyle büyük bir centilmenlik örneği serileyen Erhan Çelenk'in Fair-Play ödülününe aday gösterilmesi bekleniyor. "Sakatlık yaşanırken gol aramak bana yakışmazdı. Gerekeni yaptım" diyerek futbolseverlerin gönlünde taht kuran Erhan için sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben Sporcunun Zeki, Çevik ve Aynı Zamanda Ahlaklısını Severim" sözüyle paylaşımlar yapıldı. O pozisyonda arka adalesinden sakatlanan Fabricio Baiano yerini Selim Ay'a bıraktı.CEYHUN VE BJÖRKANDER SİFTAHIİzmir ekibinde sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Ceyhun Gülselam, dün Çaykur Rizespor deplasmanında ilk kez forma şansı buldu. Maçın 74'üncü dakikasında Zeki'nin yerine oyuna giren Ceyhun, siftah yapmış oldu. İsveçli stoper Eric Björkander ise gol siftahı yaptı. Takımını 44'üncü dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçiren 25 yaşındaki futbolcu, galibiyette önemli rol oynadı. Altay'ın ikinci golünü atan Karamoko Bamba ise 4 haftalık gol orucunu bozdu.BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA

Ligde 7'nci haftada cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Altay'da müsabakanın biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkacak. Siyah beyazlı yönetim bilet fiyatlarını güney ve kuzey kale arkası 50, maraton tribünü 100, numaralı tribün 750, VIP tribün 1500 TL olarak belirledi.


Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Süper Lig'e müthiş döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Altay Süper Lig'e müthiş döndü - Son Dakika
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