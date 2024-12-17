Altay Taraftarları Başkan Özkaral\'ı İstifaya Davet Etti

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altay'da geçen hafta İzmir'de oynanan Isparta 32 Spor maçında Başkan Süleyman Özkaral'ı istifaya davet eden taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıkları yazılı açıklamayla kulüpte kongre kararı alınmasını istedi. Siyah-beyazlı taraftarlar sezon öncesi takımdan bazı oyuncuların ayrılmasına izin verildiğini, Enes Öğrüce'nin Bodrum FK'ya transferinden elde edilen bonservis gelirinin kulüp için kullanılmadığını, tesislerde elektrik ve doğal gaz faturalarının ödenmediğini, takımın sezon öncesi kampa götürülmediğini, futbolcuların geçen sezonun formalarıyla sahaya çıktığını ve Başkan Süleyman Özkaral'ın gelir getirici hiçbir projeyi hayata geçiremediğini dile getirdi.

Altay taraftarları, "Kulübün masraflarını karşılamak adına kaynak yaratma sorumluluğu yerine camiamız ve taraftarlarımızdan sürekli maddi destek talep edilmiştir. Sponsor bulma konusunda başarısız olunmuş, verilen sözler tutulmamış, personel kaybedilmiş ve futbolcularımız maçlara çıkmayacak kadar küstürülmüştür. Üst üste 2 galibiyet alan oyuncularımızın primleri teknik direktörümüzün kaynak yaratmasıyla ödenmiştir. Mevcut başkan görevinin gerekliliklerini yerine getirmemiştir. Süleyman Özkaral'ın samimi ve güvenilir bir yönetim anlayışı sergilediğini düşünmüyoruz. Kulübümüzün geleceği ve ligin ikinci yarısına umutla bakabilmek adına yönetim kurulu başkanlığından istifa ederek kongreye gitmesi artık zorunluluk haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi.