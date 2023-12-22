Altınordu Başkanı: Türkiye\'nin Athletic Bilbao\'sunu yaratma hayalimizden vazgeçmedik

İZMİR,

1'inci Lig'den geçen sezon 9 yıllık mücadelesinin ardından düşen, bu sezon da 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulüpte tamamen kendi altyapılarından çıkan oyuncularını oynatarak Türkiye'nin Athletic Bilbao'sunu yaratma hayalinden vazgeçmediğini söyledi. Kırmızı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde 2023 yılı için son yazısını kaleme alan Özkan, "Artık deve kuşu değiliz. Artık harbisinden yetiştiriciyiz. Sahada evlatlarımız oynuyor. Öz kaynak oyuncularımıza maçlarda süre vermede yüzde 80 seviyesindeyiz" dedi.

Özkan, takımların yabancı oyuncu oynatabildiği 1'inci Lig'de 9 sezon yerli futbolcularla mücadele ederek Türkiye'de bir ilki başardıklarını vurguladı. Bu toprakların çocuklarına güvendiklerini ispat ettiklerini kaydeden Özkan, "Halkımızın gönüllerine girdik, aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Pandemi döneminde final bile oynadık, neredeyse Süper Lig'e çıkacaktık. Ancak pandemi döneminden sonra gözü dönmüş bahisçilerin kirlettiği aşırı rekabetçi ortamda tutunamayarak bir alt lige düştük" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞİ KENDİ EVLATLARIMIZLA İNŞA EDECEĞİZ"

Özkan, 1'inci Lig'de altyapı oyuncularına yeterli süre veremediklerini belirterek, "Şimdi 2'nci Lig'deyiz. Bu ligde yabancı futbolcu oynatmak yasak ve 1'inci Lig'den daha kolay bir lig. Yani bizim öz kaynak oyuncularımızı sürekli oynatabileceğimiz bir lig. Şu anda 25 kişilik A takım kadromuzda sadece 6 ağabey futbolcu var. 19 oyuncu kendi öz evlatlarımız. Çoğunluğu 12 yaşlarda Altınordu Futbol Akademisi'ne katılmışlar. Benim gözümde hepsi evlat. Evlatlarımız sahada. Onların A takım formasını giymeleri bizim için büyük gurur kaynağı. Sahada evlatlarımız oynuyor. Öz kaynak oyuncularımıza süre vermede yüzde 80 seviyesindeyiz. Her geçen sene bir önceki seneden daha iyi olacak. Böylece geleceği kendi evlatlarımızla inşa edeceğiz, kendi evlatlarımızla ligleri atlayacağız" cümlelerini kurdu. Özkan, sezon başında bir dönem kulüpte A takımı devretmek için girişimlerde bulunmuştu.

İLKAN'I KAZANDI

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek düşme hattından kurtulan Altınordu bu sezon genç santrfor İlkan Sever'i kazanmanın sevincini yaşıyor. Sezon başında alternatif golcü olarak kadroda yer alan gurbetçi futbolcu sergilediği performansla teknik ekibin güvenini kazanarak takımın birinci forveti konumuna geldi. Altınordu, İlkan'ın gol attığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alıp 8 puan topladı.

Yeni sezon öncesi tecrübeli forvet Ali Özgün'ü kadroda tutan ve as olarak düşünen kırmızı-lacivertliler Almanya'dan 1.96 boyundaki Keni Var Uzun'u transfer edip santrfor sayısını üçledi. Ali Özgün kadro dışı kalıp takımdan erken ayrılırken, Keni Var da göze giremeyince genç İlkan eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi. Hollanda doğumlu 19 yaşındaki golcü Adıyaman, Kırklarelispor, Van Spor FK ve son olarak Karacabey filelerini sarsmayı başardı. Öte yandan İzmir ekibinde sakatlanıp sezonu kapatan Furkan Yöntem, sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı oldu.