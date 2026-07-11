Altınordu'da Transfer Gelişmeleri - Son Dakika
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Altınordu'da Transfer Gelişmeleri

Altınordu\'da Transfer Gelişmeleri
11.07.2026 13:38
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Altınordu, ligden düşmesinin ardından futbolcularını transfer etmeye devam ediyor. Furkan Yöntem, Sarıyer'e transfer oldu.

2'nci Lig'e katılmama kararı alması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir alt lige düşürülen Altınordu'da camia büyük şok yaşarken, kırmızı-lacivertli takımda boşta kalan futbolcuların transferleri devam ediyor. İzmir ekibinde kaleci Arif Şimşir'in Süper Lig ekibi Çorum FK'ya satılmasının ardından orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in yeni kulübü 1'inci Lig'de mücadele eden Sarıyer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordu Turgutlu Futbol Okulu'muzdan henüz 10 yaşındayken Altınordu'muza gelen, genç milli takımlarda toplamda 35 kez forma giyen Furkan Yöntem, kulübümüzü ve ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Gittiğin tüm takımlarda bizi gururla temsil edeceğini ve genç futbolcu kardeşlerimize her zaman örnek olacağını biliyoruz. Kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Altınordu, 3. Sayfa, Sarıyer, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Transfer Gelişmeleri - Son Dakika

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