Altınordu Futbol Akademisi\'nden Erzurum\'da Futbol Şenliği

Türkiye'de Alt yapıya verdiği desteklerle öncü kulüplerden biri olan ve Avrupa'ya futbolcu ihraç eden Altınordu Futbol Akademisi, Erzurum'da Futbol Şenliği yaptı. Ev sahibi Erzurum'un yanı sıra Ağrı ,Batman, Artvin, Mardin, Elazığ, Erzincan ve Van illerinden katılan ve geleceğin futbolcusu olmanın hayallerini kuran 300'ü aşkın öğrenci Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hünerlerini sergiledi.

Türkiye'de alt yapı dendiğinde akla ilk gelen kulüplerden biri olan ve Avrupa'ya futbolcu ihraç eden Altınordu Futbol Akademisi, Erzurum'da Altınordu Futbol Okullarının katılımıyla 'Futbol Şenliği' yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K4 ve K5 nolu sahalarda yapılan etkinlik yoğun bir ilgi gördü. Altınordu Futbol Akademisi Başkanı Seyit Mehmet Özkan tarafından görevlendirilen Turgay Heptazeler, Cenge Ateş ve Eyüp Salih Albayrak, Lacivert-Kırmızılı kulübün alt yapısına yeni yıldızları Doğu'da aradı.

Altınordu Futbol Akademisi Erzurum Koordinatörü ve Gençordu FK Başkanı Güngör Şenses, Doğu'daki Altınordu Futbol Okulları eğitmenlerinin de katıldığı etkinlik gün boyu sürdü.

Ev sahibi Erzurum'un yanı sıra Ağrı,Batman, Artvin, Mardin, Elazığ, Erzincan ve Van illerinden katılan ve geleceğin futbolcusu olmanın hayallerini kuran 300'ü aşkın öğrenci Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde hünerlerini sergiledi.

Çoçuklar sahada aileler tel örgülerin ardında ter döktü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K4 ve K5 nolu sahalarda yapılan etkinlikte 300 aşkın çocuk sahada yeteneklerini sergilerken, ailelerde tel örgülerin ardında alkışları ve tezahüratları ile çocuklarını motive etmeye çalıştı.

Bu turnuvanın kaybedeni yok kazananı var

Altınordu Futbol Akademisinin görevli teknik adamlarından Turgay Heptazeler, Erzurum'da serin ve futbol için müthiş bir havada Erzurum'un ev sahipliğinde Futbol Şenliği Yaptıklarını ifade ederek, "Bugün burada kaybeden yok kazanan var. Biz skora bakmıyoruz. Altınordu Futbol Akademisi olarak 200 futbol okulumuz, Torbalı ve Kuşadası tesislerimizde yaşları 5 ile 13 arasında değişen 20 bin çocuğa futbol hizmeti veriyoruz. Ayrıca akademik tesislerinde onların eğitim almalarını da sağlıyoruz. Amaç sporu sevdirmek" dedi.

İyi birey iyi vatandaş iyi futbolcu sloganı bizim mottamız

"İyi birey, İyi vatandaş, İyi futbolcu" Sloganının kendileri için vazgeçilmez bir motta olduğunu belirten Heptazeler, "Altınordu Futbol Akademisi Kurucumuz Seyit Mehmet Özkan öncülüğünde Türkiye, İzmir, ve Altınordu için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Erzurum'un futbol kurmayları da izledi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yapılan Altınordu Futbol Okulları Şenliğini TFF Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu, Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Muzaffer Şahin, TFF UEFA Antrenör Eğitimcisi Kemal Coşkun, TÜFAD Şube Başkanı Abdüsselam Gökçan ile Futbol İl Temsilcisi Ferit Karakoca da Altınordu Futbol Okulları şenliğini izledi. - ERZURUM