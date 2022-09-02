Altınordu'dan Bilbao ziyareti

Altınordu'nun 6-9 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenleyeceği U12 İzmir Cup'a İspanyol devi Athletic Bilbao da katılacak.

İspanya'da bir dizi temaslarda bulunan ve bir araya geldiği Barcelona Kulübü yetkililerine U12 İzmir Cup davetiyesi sunan İzmir temsilcisi, ardından Athletic Bilbao'nun konuğu oldu. Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve Avrupa Direktörü Murat Korkmaz, Athletic Club Tesisleri'nde Akademi Koordinatörü Diego Gil de Gomez ve Koordinatör Yardımcısı Txus Gojenuri bir araya geldi. Akademi Koordinatörü Gomez, U12 maçlarının İspanya'da 6+1 oynanmasına rağmen kendileri, çocuklarının gelişimi için her zaman 8+1 sistemiyle oynadıklarını ve bu sebepten U12 İzmir Cup'ın kendi değerlendirmelerine göre çok değerli olduğunu vurguladı. Gomez, ayrıca geçmiş katılımların U12 İzmir Cup raporlarını incelediklerini ve kafilelerin ülkelerine,son derece mutlu döndüklerini hatırlattı.

DEV KULÜPLER KATILACAK

U12 İzmir Cup'a önümüzdeki yıl Juventus, Porto, Leicester City, Benfica, Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen, Fenerbahçe, Zenit, Beşiktaş, Olimpik Marsilya, FC Schalke 04 ve Club Brugge Eintracht Frankfurt'ın ardından İspanyol devi Sevilla da katılım sağlayacağını resmi yazı ile Altınordu Futbol Kulübü'ne bildirdi. Pandemi nedeniyle 3 yıldır yapılmayan U12 İzmir Cup'ta 2019'da 72 ekip bir araya gelmişti.