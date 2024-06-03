Altınordu'nun genç oyuncusu Furkan Yöntem milli formaya odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu'nun genç oyuncusu Furkan Yöntem milli formaya odaklandı

Altınordu\'nun genç oyuncusu Furkan Yöntem milli formaya odaklandı

Altınordu'da sakatlık yaşayan Furkan Yöntem, yeni sezon öncesi milli formaya dönme hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor. U19 Milli Takımı'na davet edilmek için hazırlıklarını sürdüren Furkan, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu grup maçlarında boy göstermek istiyor.

03.06.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen sezon sakatlık kabusu yaşayan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem, yeni sezon öncesi gözünü milli formaya çevirdi. Ligde 9 Aralık'ta Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında çapraz bağları kopan ve ameliyat olan 19 yaşındaki futbolcu, sezonun son haftalarında kadroya dahil edilmesine rağmen süre alamadı. Sezonun bitimiyle birlikte güçlenmek için çalışmalara ara vermeyen Furkan'ın kulüp tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü kaydedildi. Furkan, son olarak U19 Milli Takım kaptanlığını üstleniyordu.

Alt yaş gruplarında 28 kez milli formayı giyen Furkan Yöntem'in yeniden U19 Milli Takımı'na davet edilmek için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Furkan'ın bu yıl sonbaharda oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu grup maçlarında boy göstermek istediği, Altınordu'nun da genç oyuncunun bu önemli şampiyonada vitrine çıkmasını planladığı belirtildi. Öte yandan Real Madrid forması giyen Arda Güler, U17 Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Furkan'ın sosyal medya paylaşımına yorum yaparak, "Daha güçlü kardeşim" mesajıyla moral verdi.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Altınordu, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun genç oyuncusu Furkan Yöntem milli formaya odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 13:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu'nun genç oyuncusu Furkan Yöntem milli formaya odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement