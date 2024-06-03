Altınordu\'nun genç oyuncusu Furkan Yöntem milli formaya odaklandı

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu 'da geçen sezon sakatlık kabusu yaşayan orta saha oyuncusu Furkan Yöntem, yeni sezon öncesi gözünü milli formaya çevirdi. Ligde 9 Aralık'ta Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında çapraz bağları kopan ve ameliyat olan 19 yaşındaki futbolcu, sezonun son haftalarında kadroya dahil edilmesine rağmen süre alamadı. Sezonun bitimiyle birlikte güçlenmek için çalışmalara ara vermeyen Furkan'ın kulüp tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü kaydedildi. Furkan, son olarak U19 Milli Takım kaptanlığını üstleniyordu.

Alt yaş gruplarında 28 kez milli formayı giyen Furkan Yöntem'in yeniden U19 Milli Takımı'na davet edilmek için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Furkan'ın bu yıl sonbaharda oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu grup maçlarında boy göstermek istediği, Altınordu'nun da genç oyuncunun bu önemli şampiyonada vitrine çıkmasını planladığı belirtildi. Öte yandan Real Madrid forması giyen Arda Güler, U17 Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Furkan'ın sosyal medya paylaşımına yorum yaparak, "Daha güçlü kardeşim" mesajıyla moral verdi.