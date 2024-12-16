Altınordu'nun Genç Yıldızı Sami Satılmış, Takımına Puan Kazandırmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Altınordu'nun Genç Yıldızı Sami Satılmış, Takımına Puan Kazandırmaya Devam Ediyor

Altınordu\'nun Genç Yıldızı Sami Satılmış, Takımına Puan Kazandırmaya Devam Ediyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu'nun 20 yaşındaki milli futbolcusu Sami Satılmış, Sarıyer ile oynanan maçta attığı golle takımına puan kazandırarak bu sezonki 5'inci golünü kaydetti. Sami, takımdaki en skorer oyunculardan biri oldu.

16.12.2024 12:13  Güncelleme: 12:14
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde lider Sarıyer'le 1-1 berabere kalan 3'üncü sıradaki Altınordu'da orta saha oyuncusu Sami Satılmış, takımına puanlar kazandırmaya devam ediyor. Kulübün altyapısında yetişen 20 yaşındaki milli futbolcu, Sarıyer filelerini sarsarak bu sezonki 5'inci golünü attı. Sami, gurbetçi kanat oyuncusu Hüseyin Bulut'la beraber takımın en skorer 2 oyuncusundan biri konumuna geldi.

Ligde daha önce İzmir ekibinin 2-0'lık skorlarla kazandığı İnegölspor, Isparta 32 Spor, Altay ve Adana 01 FK (D) müsabakalarında rakip ağları havalandıran Sami Satılmış, bu 4 maçta alınan 12 puanda önemli rol oynamıştı. Namağlup lider Sarıyer karşısında Altınordu 1-0 gerideyken 76'ncı dakikada sahneye çıkarak beraberlik golüne imza atan Sami, kırmızı-lacivertlilerin topladığı 13 puana direkt katkı sağlamış oldu.

Kaynak: DHA

Altınordu, Politika, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun Genç Yıldızı Sami Satılmış, Takımına Puan Kazandırmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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