Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ligde kalacaklarına inancı tam - Son Dakika
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ligde kalacaklarına inancı tam

17.03.2022 11:06

Spor Toto 1. Lig'de son 10 haftaya düşme hattında giren Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan maçlarda en iyi performansı ortaya koyup ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.

Spor Toto 1. Lig'de son 10 haftaya düşme hattında giren Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kalan maçlarda en iyi performansı ortaya koyup ligde kalacaklarına inandıklarını bildirdi.

Eroğlu, AA muhabirine, ligde geçen yıllarda son haftalarda önemli ivmeler yakaladıklarını, bu sezon da bunu tekrarlamak istediklerini söyledi.

Ligde son 2 maçta gol yemeden kazandıklarını, bunun çok değerli olduğunu ancak yeterli görmediklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sene final oynamıştık, bu sene alttan kurtulma derdindeyiz. Bu tabii ki kolay olmayacak ama başaracağımıza inanıyorum. Her maça kazanma adına çıkacağız, kaybedeceğimiz çok fazla bir şey yok ama kazanacağımız çok şey var. İki hafta önce herkesin bizimle ilgili düşünceleri farklıydı, tekrar düşüncelerini değiştirdik ama sahada güçlü olmak zorundayız. Son haftalara avantajlı girme anlamında her maçı final gibi oynayıp her maçtan 3 puan alma hedefindeyiz."

Son haftalarda ritimlerini tekrar yakaladıklarını aktaran Eroğlu, "Oyuncularımızın öz güveni bu skorlarla daha da yükseldi. Skora yansımasıyla da beraber güçlü bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Son haftalara böyle girmek zorunda olduğumuzun farkındayız." diye konuştu.

Eroğlu, bu haftaki Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına da kazanmak için çıkacaklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son haftalardaki istikrarımızı devam ettirirsek ligde kalmayı başaracağımızı düşünüyorum. Ümraniyespor'un gücünün farkındayız. Sezon başında benim favori olarak gösterdiğim takımlardan biriydi. Kadro kalitesi ve iyi bir hocaya sahip olması önemli. Ligde herkes herkesi yenebiliyor. Çok zorlanacağımız bir maç olacak ama hedefimiz kaybetmeden dönmek, kazanabilirsek de 3 puanla dönmek, buna çok ihtiyacımız var. Bunu başarabileceğimize inanıyorum."

Kalan 9 maçın 6'sı deplasmanda

Ligde 29. hafta öncesinde 28 puanla 17. sırada yer alan Altınordu, küme düşme hattının hemen üzerindeki 32'şer puanlı NasaDoge Menemenspor ve Kocaelispor'un 4 puan gerisinde yer alıyor.

Kalan 10 haftanın birinde haftayı maç yapmadan geçecek Altınordu, Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanının ardından Adanaspor, Eyüpspor (D), Manisa FK, MKE Ankaragücü (D), Yılport Samsunspor (D), Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor'la (D) karşılaşacak.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ligde kalacaklarına inancı tam
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ligde kalacaklarına inancı tam
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ligde kalacaklarına inancı tam

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun ligde kalacaklarına inancı tam - Son Dakika


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