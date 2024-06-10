Amasya'da düzenlenen off-road yarışları nefes kesti - Son Dakika
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Spor

Amasya'da düzenlenen off-road yarışları nefes kesti

Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen off-road yarışlarında 100 araç kıyasıya mücadele etti. Yarışlar heyecan dolu anlara sahne oldu.

10.06.2024 13:06
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Amasya'nın Suluova ilçesinde ilki düzenlenen off-road yarışları, izleyenlerin nefeslerini kesti. Yarışlarda 100 araç kıyasıya mücadele etti.

Amasya Şehzadeler Off Road Kulübü'nün düzenlediği yarış festivali için Türkiye'nin dört bir yanından onlarca off-road tutkunu, Amasya'da Yedikır Sosyal Tesisleri mevkiinde buluştu. Yarışlar kıyasıya mücadeleyle geçerken hız tutkunlarının nefesleri kesildi. Direksiyon başında usta isimler zor anlar yaşadı. Onları izleyen Amasyalıların da yürekleri ağzına geldi.

Destek verdikleri etkinlikle yörede bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Güzel yarışlar izledik. İlk defa deneyimledik. Gerçekten heyecan verici. Çocuklarımızın ve gençlerinin bu heyecana tanık olmasını istedik. Belediye olarak sağladığımız katkıyla da bu tür etkinliklerin Suluova'mızda önünü açmış olduk" dedi.

Yurdun dört bir yanından katılım olduğunu anlatan Amasya Şehzadeler Off Road Kulübü Başkanı Fatih Tokmak da, "Bugün Adana'dan tutun Artvin Şavşat'a kadar kulüpler geldi. Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi ile Suluova Belediyemize katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

15 yıldır Off-road yarışlarına katılan Ümit Kaya ise, "Off- road tutkusunun bizim gönlümüzü tamamen aldığı yer Elbistan depremidir. Bugün buraya gelen de orada birlikte görev yaptığımız kardeşlerimizdir. Bize bu sporu gönülden sevdiren sebep orada yaptığımız görevler oldu. Deprem bölgesinde küçük arazi araçlarımız ile gidilemeyen en uç köylerimize gıda yardımı götürdük" şeklinde konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amasya'da düzenlenen off-road yarışları nefes kesti - Son Dakika

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