Amed, Boluspor\'u 6-1 Yendi

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Pekmezci

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Sinan Kurt (Dk. 66 Çekdar Orhan), Celal Hanalp, Cem Üstündağ (Dk. 46 Dia Saba), Afena-Gyan (Dk. 46 Traore), Hasani, Moreno (Dk. 72 Dimitrov), Diagne (Dk. 66 Tarkan Serbest)

BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu, Lima (Dk. 73 Abdulsamet Kırım), Kaan Arslan (Dk. 83 Gökhan Akkan), Kouagba, Onur Öztonga (Dk. 46 Akanbi), Balbudia, Ömürcan Artan, Barış Alıcı (Dk. 55 Baluta), Lico, Doğancan Davas (Dk. 73 Alptekin Çaylı), Arda Usluoğlu

GOLLER: Dk. 6 Mehmet Yeşil, Dk. 38 ve 56 Diagne, Dk. 41 Celal Hanalp, Dk. 67 Moreno, Dk. 71 Dia Saba (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 90 Arda Usluoğlu (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 31 Lico (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 87 Mehmet Yeşil, (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 18 Balbudia, DK. 27 Kaan Arslan, (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde konuk ettiği Boluspor'u 6-1 yendi. Gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanına gidecek olan Amed Sportif Faaliyetler, bu sonuçla puanını 70'e çıkardı ve 2'nci sıradaki yerini korudu.