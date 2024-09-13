Amed Kulübü Başkanı Aziz Elaldı Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika
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Amed Kulübü Başkanı Aziz Elaldı Trafik Kazası Geçirdi

Amed Kulübü Başkanı Aziz Elaldı Trafik Kazası Geçirdi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı, İzmir'deki trafik kazasında hafif yaralandı.

13.09.2024 21:09
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AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı, İzmir'de otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde, Bayraklı Tünellerinde meydana geldi. İzmir'de inşaat firması sahibi de olan Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, önündeki araç iddiaya göre ani fren yapınca yönetimindeki otomobille çarptı. Ardından Aziz Elaldı'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarpıp durdu. Kazada Aziz Elaldı, hafif yaralandı. Yaralı Elaldı, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elaldı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak vücudunda kırıkların olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir'de aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçiren Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'den konuyla ilgili olarak yayımlanan mesajda, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Sayın Aziz Elaldı'nın İzmir'de aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı, vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edildiği açıklanan Elaldı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Amed Kulübü Başkanı Aziz Elaldı Trafik Kazası Geçirdi - Son Dakika

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