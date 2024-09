Amed Sportif Faaliyetler, Kocelispor'u 3-0 Mağlup Etti

Spor

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Kocelispor'u 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, güçlü rakiplerini yendiklerini ve bu galibiyetlerin devamını sağlamak adına doğru organizasyona odaklanacaklarını söyledi.

Yanal, müsabakanın ardından 11 Nisan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbolun çok kritik bir oyun olduğunu ve her an her şeyin değişebildiğini ifada eden Yanal, "Bugün adil bir oyun oldu mu? Rakip için tabii adil bir oyun olmadı. Çok erken gelen kartlar, rakibin eksik kalması bizim işimize yaradı. Tabii bu adil olmayan oyunu biz daha önce İstanbulspor maçında da yaşadık. Oyun orada da adil değildi. Tabii yorumlar kazandığınız zaman başka, kaybettiğiniz zaman başka. Dolayısıyla bugün ne son ne de ilk olacak. Evet güçlü bir rakibi alt ettik, daha önümüzde çok maçlar var. Bunların devamını sağlayabilmek adına yapacağımız doğru organizasyonun içinde kalmalı ve buna kilitlenmeliyiz. Biz sahanın içinde ve bu organizasyonu tamamlamak için uğraşmalıyız." diye konuştu.

Yanal, ligdeki milli araya herkesin beklentisini karşılayarak galibiyetle girdiklerini ifade etti.

Türkiye'de futbolun 15 yıldan beri skorsever olduğunu aktaran Yanal, şunları kaydetti:

"Skorsever niye diyorum? Futbol oynamak, futbolun güzel tarafını sahaya koymak ve sahada bunun her iki takımla yapmak artık çok zor. Çünkü skorun alınmadığı bir ortamdaki gerginlikler futboldan oldukça uzaklaştırıyor. Bugün takım için eleştirebileceğim tek şey olur, skoru alamadığımız için, skoru geciktirdiğimiz için maçın uzaması, maçın daha önce koparılmaması, yeterli bulunması. Bu bizim için özellikle son dönemlerin skorsever oyununun sonuç olduğunu düşünüyorum. Biz bunu aşmak için gayret edeceğiz mi? Evet şampiyonluk yarışında bu maalesef biraz zor çünkü acımasız bir skor talebi var. Bu skor talebini maalesef oyun kalitesiyle birleştirmek çok zor olacak. Her takım için geçerlidir, bizim içinde. Ama dediğim gibi biz eksiklerimizi biliyoruz. Eksik olan oyuncularımız var. Onların geldiğinde ne olacağını biliyoruz. Planlamamızı yaptık. Tesislerimiz bu dönüşte bitmiş olacak. Oradaki pratiklik, oradaki organizasyon becerimiz çok daha yüksek olacak ve bundan sonraki aşamada gelen, bize güç verecek, katılacaklarla birlikte de hedefimize doğru emin adımlarla yürüyeceğiz."

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, çok adil bir maç olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Teknik kısmıyla alakalı çok fazla söyleyeceğim bir şey yok ama Türk futbolu adına üzgünüm. Bugün bir maç kaybettik. Çok kısa konuşacağım çünkü uzun konuşursam bundan sonraki süreç biraz sıkıntıya girebilir. Sadece söylemek istediğim şu var, biz bugün 3 puan kaybettik. Ama bu durumu iyi kullanabilirsek Kocaeli şehri, halkı, taraftarımız bu durumu iyi analiz edip, bundan sonrasıyla alakalı birlik, beraberlik, kenetlenme, birbirimize destek olma, yardım etme anlamında bir duruş sergileyebilirsek bugün kaybettiğimiz üç puandan çok daha fazlasını kazanacak bir sinerji ortaya çıkarabiliriz. Bizim geleceğimizi daha böyle kolaylaştıracak değerler üretebiliriz. Bugünü bu şekilde bence değerlendirmek lazım. Bunun dışında da futbol adına çok fazla konuşulacak bir şey yok. Türk futbolu adına gerçekten çok üzgünüm."