Amed Sportif Faaliyetler, Ümraniyespor\'u 2-0 Mağlup Etti

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AMED Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ile Ümraniyespor Yardımcı Antrenörü Selçuk Mirhan açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Hüsamettin Balcı'nın maç sonunda kırmızı kart görmesi sebebiyle maç sonu açıklamasını yardımcı antrenör Selçuk Mirhan yaptı. Mirhan, "Hocamız kırmızı kart gördüğü için ben onun sözcüsü olarak geldim. Maçla ilgili konuşacak olursak aslında planlarımız çok uygundu bu maç için. Ama maçın başında erken bir gol yedik. Beklemediğimiz bir durumdu. Daha sonrasında maçın dengesini sağladık. Ancak pozisyona girmekte biraz zorlandık. Daha sonrasında ilk yarının sonunda da golü yiyince tekrardan takım biraz demoralize oldu. İkinci yarı yine çabaladı takım. 10 kişi kaldıktan sonra da artık zaten biraz daha problem yaşamaya başladık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Bir mücadele verdiler. Onun dışında söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

SERVET ÇETİN: ÇOK ZOR ŞARTLARDA OYNUYORUZ

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin ise sezon başından beri saha sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün gerçekten çok talihsiz günümüzdeydik. Daha maçın başlarında iki tane oyuncumuzu çıkartmak zorunda kaldık. İki tane hakkımız ilk yarı daha bitmeden dolmuş oldu. Bayağı bir zorlandık. Sonra üçüncü oyuncu arkadaşımızı da sakatlıktan dolayı dışarı almak zorunda kaldık. Bence bu da bizim zeminimizden kaynaklı. Gerçekten çok zorlanıyoruz. Hem oyun oynamakta zorlanıyoruz, hem de gerçekten her hafta bir oyuncunun arka adalesi ya da kasığı, herhangi bir yeri problem yaşıyor. Çünkü zor şartlarda oynuyoruz ve dediğim gibi haftalardır söylüyorum, oyun oynamak isteyen bir takımız ve bu saha bizim oyunumuzu etkiliyor. Bakın Alanya maçını geçen hafta gördüğünüz kupa maçında zemin düzgün olduğunda nasıl futbol oynadı oyuncu arkadaşlarımız. Maalesef zeminimizin düzelmemesi nedeniyle biz daha da büyük problemler yaşayacağız. Onun dışında maçı kazansak da kazanmasak da çok fazla hakem hakkında konuşmak istemiyorum ama çok kötü bir maç yönetti yani. İnanılmaz yani. İki tane oyuncumuz sakatlandı. Ne sarı kart var ne faul var. Takdir haklarını sürekli rakip takımdan aleyhinde kullanıyor. Yani içeride mi oynuyoruz deplasmanda mı oynuyoruz belli değil. Devre arasına girerken rica ettim, hocam bak lütfen biraz pozisyonlara yakın olun, dikkat edin. Yani dirsekle çıkıyorlar sarı kart yok, hadi sarı kart geçtik faul bile vermiyor. Yani işin açıkçası biraz daha dikkatli olurlarsa özellikle bizim maçlarda. Çünkü haftalardır hiç konuşmadım. Haftalardır her maçta böyle ufak ufak bizi böyle zarar verici kararlar veriyorlar. Yani bunu hissediyoruz artık. Bunu da dile getirmek istedim, çok da fazla konuşmak istemiyorum. Maça da gelecek olursak gerçekten oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu zemine rağmen, bu zorlu şartlara rağmen çok iyi performans sergilediler. Skoru 3-4 de yapabilirdik. Gol yemeden kazanmasını bildik, iyi bir galibiyet oldu. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Oyuncu arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum, etmiş oldukları mücadeleden dolayı. Skor bir şekilde gelir gelmez ama maçtan önce de oyuncu arkadaşlara bu maçta daha çok mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Otomatikman da sonuca yansıdı. Hem camiamıza, hem de bütün taraftarlarımıza armağan olsun. İnşallah üstüne koya koya geliriz. Eksiklerimiz var. Bunu tekrar tekrar dile getireyim. Kesinlikle arada bir takviyeler yapmazsak uzun süre bu şeyi götüremeyiz. Bunu da tekrar dile getireyim" diye konuştu.