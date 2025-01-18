Amed Sportif Faaliyetler ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

Amed Sportif Faaliyetler ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

1. Lig'in 20. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda Camacho'nun golüyle öne geçen Karagümrük, 60. dakikada Tresor'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Son dakikada Yakal Taylan'ın attığı golle Amedspor eşitliği sağladı.

18.01.2025 18:28  Güncelleme: 18:31
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Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Gökmen Baltacı

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Veysel Sapan, Uğur Adem Gezer, Veli Çetin, Murat Uçar, Ömer Bayram, Cassubie (Dk.88 Yakal Taylan), Sinan Kurt, Adama Traore, Yılmaz Ceylan,(Dk. 68 Çekdar Orhan) Max gradel(Dk.7 Adekanye), Assombalonga

Fatih KARAGÜMRÜK: Furkan Bekleviç, Djlobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho,(Dk. 80 Ahmet Sivri) Dovedan (Dk.88 Emir Tintiş), Johnson, Tresor, Göktan Gürpüz, Talha Ülvan, Çağtay Kurukalp,(Dk. 88 Arda İbrahim Akgün) Andre Gray (Dk. 65 Paoletti)

GOL: Dk. 90+6 Yakal Taylan (Amed Sportif Faaliyetler) Dk.23 Camacho (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Dk. 18 Yılmaz Ceylan, Dk.63 Uğur Adem Gezer Dk. 74 Traore (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 43 Djlobodji, Dk. 45+1 Tresor, Dk. 63 Furkan Bekleviç, 90+1 Talha Ülvan, Dk. 90+4 Göktan Gürpüz (Fatih Karagümrük)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 60 Tresor

1'inci Lig'in 20'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Dk. 7 Amedspor'da sakatlanan Max Gradel'in yerine Adekanye oyuna dahil oldu.

Dk. 23 Fatih Karagümrük'te Andre Gray'in uzaktan çektiği şutu kaleci Veysel çeldi. Topu Camacho ağlara gönderdi. 0-1.

Dk. 60 İlk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Tresor Doh, sağ kanattan ileri gitmek isteyen Adekanye'yi faulle durdurunca ikinci sarıdan kırmızı kart yedi. Kırmızı kart sonrası ikili arasında başlayan gerginlik tüm sahaya yayıldı.

Dk. 74 Amedspor'da Adama Traoere itirazdan sarı kart gördü.

Dk. 80 Fatih Karagümrük'te golü atan Camacho oyundan çıktı. Yerine 17 numaralı forma giyen Ahmet Sivri girdi.

Mücadelenin sonuna 8 dakika uzatma verildi.

Dk. 90 +6'da Yakal Taylan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1.

Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler ile Fatih Karagümrük ile 1-1 beraber kalarak tamamlandı.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Amedspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amed Sportif Faaliyetler ve Fatih Karagümrük Berabere Kaldı - Son Dakika

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