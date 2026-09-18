Amed Sportif taraftarı Beşiktaş maçı öncesi 2-1\'lik galibiyete inanıyor

Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Beşiktaş maçında takımlarının kazanacağına inanıyor.

Ligde aldığı başarılı sonuçlarla 3'üncü sıraya yerleşen Amed Sportif Faaliyetler, 2'nci sıradaki Beşiktaş'ı 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda konuk edecek.

Yeşil-kırmızılı ekibin iç saha karşılaşmaları, Diyarbakır'ın yanı sıra çevre illerden ve yurt dışından da futbolseverleri kente çekiyor.

Karşılaşma öncesi taraftarların ilgisiyle hareketliliğin arttığı kentte maç heyecanı yaşanmaya başladı.

Amed Sportif Faaliyetler taraftarları takımlarına destek vermek için tribünlerde yerlerini almaya hazırlanıyor.

Takımlarının ligdeki performansından memnun olan yeşil- kırmızılı taraftarlar Beşiktaş maçında da galibiyet bekliyor.

"Büyük çıkış yaptık"

Amed Sportif Faaliyetler taraftarlarından Abdullah Atlı, AA muhabirine, takımın ligin ilk 5 haftasında iyi konumda bulunduğunu söyledi.

Takımının aldığı galibiyetlerden mutlu olduklarını ifade eden Atlı, Beşiktaş karşılaşmasından da galibiyet beklediklerini anlattı.

Atlı, "Çok hızlı ve büyük bir çıkış yaptık. Allah nazarlardan korusun. Şu anda takım 3. sırada. İnanmak her şeydir. Bu hafta da inanıyoruz. Trabzonspor nasıl eli boş döndüyse Beşiktaş da inşallah eli boş dönecek. Çok heyecanlıyız. İnşallah bilet bulabiliriz. Biletler neredeyse yok satılıyor. Amed Sportif Faaliyetler sadece Diyarbakır'ın değil, bölgemizin takımıdır, gurur duyuyoruz. Amed Sportif Faaliyetler'in karşılaşmadan 2-1 galip ayrılacağını düşünüyorum." dedi.

"2-1 Amed Sportif Faaliyetler'in alacağını düşünüyorum"

İstanbul'dan karşılaşmayı izlemek için Diyarbakır'a gelen Amed Sportif Faaliyetler taraftarı İslam Bulut da takımın başarılı bir performans sergilediğini belirtti.

Bulut, karşılaşmanın zor geçeceğini ancak taraftar desteğiyle galibiyet beklediklerini dile getirerek "Orta saha biraz zayıf görünse de gereken desteği taraftarlar olarak veriyoruz. Beşiktaş maçı biraz zor bir karşılaşma olacak. 2-1 Amed Sportif Faaliyetler'in alacağını düşünüyorum. Diyarbakır plakasını yazdırmak istiyoruz. Hazırız, heyecanla maçı bekliyoruz." diye konuştu.

"Amedspor'un yanındayız"

Merkez Sur ilçesinde esnaf Ali Sait Özkal da Amed Sportif Faaliyetler'i desteklemekten gurur duyduğunu aktardı.

Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'de mücadele etmesinin kentte ekonomik hareketlilik oluşturduğunu anlatan Özkal, şunları söyledi:

"Amedspor'u destekliyoruz. Amedspor'un yanındayız. Amedspor'a çok teşekkür ederiz. Amedspor yendikçe daha çok insan Diyarbakır'a gelmeye başladı. İşlerimiz de çok iyiye gidiyor. İnşallah böyle devam eder. Çok heyecanlıyız."

"Taraftar desteğiyle her gelen takımı yener göndeririz"

Almanya'dan ailesiyle birlikte Beşiktaş karşılaşmasını izlemek için Diyarbakır'a gelen Nuri Sarıkaya ise daha önce Galatasaray'ı desteklediğini, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesiyle yeşil-kırmızılı takımın taraftarı olduğunu anlattı.

Takımın gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Sarıkaya, takıma sponsor desteğinin de önemli olduğunu kaydetti.

Sarıkaya, "Amed Sportif Faaliyetler çok iyi ilerliyor. Taraftar desteğiyle her gelen takımı yener göndeririz. Bu mücadelelerin dostluk içinde gerçekleşmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Artık 3 büyük yok, 4 büyük var"

Taraftarlardan Veysi Fidan da Amed Sportif Faaliyetler'e Beşiktaş karşısında başarı diledi.

Yeşil-kırmızılı takımın ligde başarılı performans sergilediğini ifade eden Fidan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Takım gayet başarılı. Spor yorumcuları da takımı başarılı görüyor. Diyarbakır deplasmanı zor bir deplasman. Amed Sportif Faaliyetler sadece Diyarbakır'ın takımı değil, Güneydoğu'nun takımı. Ligde mutlaka kalması gereken bir takım. Artık 3 büyük yok, 4 büyük var. Onlardan biri de Amed Sportif Faaliyetler. Beşiktaş maçına da hazırız. Oğlumla maça gideceğiz inşallah. Amed Sportif Faaliyetler'e başarılar diliyoruz."

Beşiktaş taraftarından dostluk temennisi

Beşiktaş taraftarı Tufan Şenoğlu da karşılaşmayı izlemek için İstanbul'dan geldiğini dile getirdi.

Şenoğlu, Beşiktaş'ın yeni bir oluşum içerisinde olduğunu ifade ederek, "Oturursa iyi bir takım olacak. Kim kazanırsa sevineceğim, kim kaybederse üzüleceğim bir maç. Amed Sportif Faaliyetler iyi bir takım. Doğu'nun da gururu. Amed Sportif Faaliyetler'e epey bir ilgi olduğunu görüyorum. Karşılaşmanın dostluk içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılacağımızı düşünüyorum. Hak eden kazansın." dedi.