Amed Sportif'te Kaloğlu ile Yollar Ayrıldı

16.02.2026 10:03  Güncelleme: 10:24
Sakaryaspor ile berabere kalmasının ardından Amed Sportif, Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

1'inci Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler'de, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam yapılan toplantı sonrasında A Takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Kaloğlu, görevi süresince 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

TARAFTARIN GÜNDEMİNDE THOMAS REIS VAR

Ayrılık kararının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sosyal medyada çok sayıda isim gündeme gelirken, taraftarların büyük bölümünün Samsunspor ile yollarını ayıran Thomas Reis'i istediği görüldü.

Süper Lig hedefi bulunan Amedspor, Trendyol 1. Lig'de lider Erzurumspor'un 1 puan gerisinde yer alıyor. Averaj farkıyla Erokspor'un arkasında üçüncü sırada bulunan Diyarbakır ekibi, kısa sürede toparlanarak zirve yarışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: DHA

Sinan Kaloğlu, Sakaryaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

