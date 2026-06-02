Amedspor'da Eren Yeniden Başkan - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor'da Eren Yeniden Başkan

Amedspor\'da Eren Yeniden Başkan
02.06.2026 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler'in genel kurulunda Nahit Eren başkan seçildi, Süper Lig ve Avrupa hedefleri belirlendi.

SÜPER Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tek listeyle gidilen seçimde Nahit Eren yeniden başkan seçildi. Eren, yeni dönemde hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak ve Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, eski kulüp başkanları ve delegeler katıldı.

Eski Kulüp Başkanı ve Amed Sportif Faaliyetler İstişare Kurulu Başkanı Metin Kılavuz'un divan başkanlığında yapılan genel kurulda mevcut başkan Nahit Eren'in sunduğu tek liste oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Eren, yeniden kulüp başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Genel kurulda konuşan Nahit Eren, Süper Lig'deki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Amedspor Süper Lig'de kalıcı bir takım olacaktır. Kalıcılıktan kastım, ligde kalma mücadelesi veren bir takım olmak değil, liderliği hedefleyen bir takım olmaktır. Bu ligin en genç takımıyız ancak hedefimiz önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarına gitmek için mücadele etmektir. Eğer bir hedefiniz olmazsa başarılı olamazsınız. Önümüzde bir hedef var. Bu hedef Avrupa kupalarına gitmektir" dedi.

Başkan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii Avrupa kupalarına gitmek için her fırsatta ifade ettiğim üzere bu kulüp kurumsallaşacak, kurumsallaşmalı. Eksiklerimiz yok mu? Evet, birçok eksiğimiz var. Ne var? Son bir ay içerisinde bu kentin, bu kulübün, dayanışma duygusu kendini gösterdi. Bütün iş insanlarımız, kurumlarımız ilk etapta antrenman sahalarımızı incelemeye başladı. Statta Süper Lig'e uygun, kulübe aynı zamanda ciddi katkılar sunacak locaların yapım işleri başladı. Bir komisyon oluşturduk ve transfer çalışmalarına başladık. Aslında bir havuz oluşturduk. Ama bu genel kurula duyulan saygı nedeniyle herhangi bir şekilde resmi temaslar kurulmadı. Ama bugün oluşan yeni yönetim kuruluyla birlikte bahsettiğim komisyonumuzun gerek teknik heyet, gerek sportif direktör, gerekse futbolcular konusunda oluşturduğumuz havuz, oluşturduğu raporlarla yeni yönetim kurulumuz futbol şubemizle, yeni sportif direktörümüzle ve teknik ekibimizle birlikte derhal çalışmalara başlayacak. Evet transfer sezonu başlayacak. Ama bu kulüp 5 Temmuz itibarıyla kampa gidecek. Kamp çalışmalarımızı da tamamladık. Bu takımın nerede kamp yapacağı da yine komisyonlarımız tarafından belirlendi. 5 Temmuz itibarıyla bir transferlerimizin tabii ki gönül ister tamamını ama büyük bir kısmını tamamlamış olacağız."

Başkan Eren'in konuşmasının ardından eski kulüp başkanları ve yöneticilerine hizmetlerinden dolayı plaket verildi.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Nahit Eren, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'da Eren Yeniden Başkan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
6,2 milyon dolar değerindeki “Duvara Bantlanmış Muz“ çalındı 6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı
Buca Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
İstanbul’da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü

23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
22:23
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya’yı sahadan sildi
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 00:14:58. #7.12#
SON DAKİKA: Amedspor'da Eren Yeniden Başkan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.