Amedspor\'da Eren Yeniden Başkan

SÜPER Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tek listeyle gidilen seçimde Nahit Eren yeniden başkan seçildi. Eren, yeni dönemde hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak ve Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, eski kulüp başkanları ve delegeler katıldı.

Eski Kulüp Başkanı ve Amed Sportif Faaliyetler İstişare Kurulu Başkanı Metin Kılavuz'un divan başkanlığında yapılan genel kurulda mevcut başkan Nahit Eren'in sunduğu tek liste oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Eren, yeniden kulüp başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Genel kurulda konuşan Nahit Eren, Süper Lig'deki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Amedspor Süper Lig'de kalıcı bir takım olacaktır. Kalıcılıktan kastım, ligde kalma mücadelesi veren bir takım olmak değil, liderliği hedefleyen bir takım olmaktır. Bu ligin en genç takımıyız ancak hedefimiz önümüzdeki sezonda Avrupa kupalarına gitmek için mücadele etmektir. Eğer bir hedefiniz olmazsa başarılı olamazsınız. Önümüzde bir hedef var. Bu hedef Avrupa kupalarına gitmektir" dedi.

Başkan Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii Avrupa kupalarına gitmek için her fırsatta ifade ettiğim üzere bu kulüp kurumsallaşacak, kurumsallaşmalı. Eksiklerimiz yok mu? Evet, birçok eksiğimiz var. Ne var? Son bir ay içerisinde bu kentin, bu kulübün, dayanışma duygusu kendini gösterdi. Bütün iş insanlarımız, kurumlarımız ilk etapta antrenman sahalarımızı incelemeye başladı. Statta Süper Lig'e uygun, kulübe aynı zamanda ciddi katkılar sunacak locaların yapım işleri başladı. Bir komisyon oluşturduk ve transfer çalışmalarına başladık. Aslında bir havuz oluşturduk. Ama bu genel kurula duyulan saygı nedeniyle herhangi bir şekilde resmi temaslar kurulmadı. Ama bugün oluşan yeni yönetim kuruluyla birlikte bahsettiğim komisyonumuzun gerek teknik heyet, gerek sportif direktör, gerekse futbolcular konusunda oluşturduğumuz havuz, oluşturduğu raporlarla yeni yönetim kurulumuz futbol şubemizle, yeni sportif direktörümüzle ve teknik ekibimizle birlikte derhal çalışmalara başlayacak. Evet transfer sezonu başlayacak. Ama bu kulüp 5 Temmuz itibarıyla kampa gidecek. Kamp çalışmalarımızı da tamamladık. Bu takımın nerede kamp yapacağı da yine komisyonlarımız tarafından belirlendi. 5 Temmuz itibarıyla bir transferlerimizin tabii ki gönül ister tamamını ama büyük bir kısmını tamamlamış olacağız."

Başkan Eren'in konuşmasının ardından eski kulüp başkanları ve yöneticilerine hizmetlerinden dolayı plaket verildi.