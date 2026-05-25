Amedspor\'da Yeni Genel Kurul Öncesi Aday Belirlendi

25.05.2026 17:48
Amed Sportif Faaliyetler, 1 Haziran'daki genel kurulda Nahit Eren'i yeniden başkan adayı gösterdi.

SÜPER Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'de 1 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi, İstişare Kurulu mevcut başkan Nahit Eren'i yeniden başkan adayı gösterme kararı aldı.

Amed Sportif Faaliyetler İstişare Kurulu, olağan genel kurul sürecine ilişkin Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde açıklama yaptı. Açıklamaya belediye eş başkanları, kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. 1 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulda mevcut başkan Nahit Eren'in yeniden aday gösterileceği açıklandı.

NAHİT EREN: KENTİ VE KÜLTÜRÜ TANITMAK, ULUSLARARASI BAŞARILAR, AMEDSPOR'UN TEMEL HEDEFİ

Nahit Eren, kendisine yeniden görev verilmesinin onur verici olduğunu belirterek, "İstişare kurulumuzun, kentteki bütün paydaşlarımızla yürüttüğü görüşmeler sonucunda yaptığı istişareler neticesinde yeniden bu görev ve sorumluluğu şahsıma tevdi etmiş olması benim açımdan onur verici. Lakin burada tercih edilen şahsım olmadığı kanaatindeyim. Burada tercih edilen şey istikrar. Sürekli ve kamusallaşma üzerine alınan bir karar olduğunu hepimiz anlıyoruz. Ben bu anlamda bütün bu bileşenlerimize bu tercihlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii henüz bir genel kurul sürecimiz devam ediyor. 1 Haziran'da üyelerimizin karşısına, geçmişte olduğu gibi istişare kurulumuzun yapmış olduğu görüşmeleriyle açığa çıkan başkan ve yönetim kurulu listesiyle bugüne kadar genel kurula gittik. Aslında bu ortak aklın karşılığı, ortak aklın ne ifade ettiğinin karşılığıdır. Söz konusu kongrenin, aslında demokratik bir seçim açısından eleştirileri zaman zaman yapılsa da aslında bu süreç tam da bahsettiğimiz hazırlık sürecinde herkesin fikrinin, görüşünün, önerisinin, eleştirisinin alınarak şekillenmesi ile aslında tam bir demokrasi örneği, bir ortak akıl örneği. Bir hedefimiz var. Süper Lig'de kalıcı bir takımla birlikte üst sıraları zorlayan ve bu kenti, bu kültürü, bu rengi dünyanın her yerinde temsil edecek uluslararası başarılar, Amedspor'un temel hedefi olacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

