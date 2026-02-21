Amedspor'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama: Önümüz kesiliyorsa suskun kalmayacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amedspor'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama: Önümüz kesiliyorsa suskun kalmayacağız

Haberin Videosunu İzleyin
Amedspor\'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama: Önümüz kesiliyorsa suskun kalmayacağız
21.02.2026 18:28  Güncelleme: 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Amedspor\'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama: Önümüz kesiliyorsa suskun kalmayacağız
Haber Videosu

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, hakem kararlarıyla ilgili konuştu ve kötü oynanan zamanlarda da puan alınabileceğini belirterek, ''Bu ligler, böyle ligler. Bunun önüne hakem hataları ya da hakemlerin kasıtlı kararlarıyla geçiliyorsa tabii ki Amedspor buna suskun kalmayacak'' dedi.

Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Nahit Eren, Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, taraftarı aldıkları neticelerle üzdüklerinin farkında olduklarını söyledi.

'ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

Bu tür zorlu mücadelelerde zaman zaman puan kayıpları yaşandığını, bunun da farkında olduklarını belirten Eren, "İlk gün söylediğimiz gibi ekibimize de, takımımıza da, teknik ekibimize, taraftarımıza da güveniyoruz. Bir şekilde zaman zaman bu tür yol kazaları olsa da bu yolun sonunda şampiyon olacağımıza fazlasıyla inanıyoruz. Son Sakarya maçıyla birlikte başlayan başta taraftarlarımıza yönelik uygulamalar, yasaklar ve kulübümüze yönelik yaptırımlar olmak üzere hakem hatalarıyla birlikte Amed spor'a yönelik hepimizi kaygılandıran bir durumun ortaya çıktığı gözlemleniyor" diye konuştu.

'BELİRLİ TAKIMLARA AYRIMCILIK OLDUĞU GÖZLENİYOR'

Bugüne kadar hakemlerle ilgili hiçbir değerlendirme yapmadıklarına dikkat çeken Başkan Eren, "Kasıtlı mı bunu bilemeyiz ama zaman zaman bazı maçlarda yaşadığımız olumsuzluklar oldu. Ama hiçbir değerlendirme yapmadık. Son Sarıyer maçıyla birlikte bütün spor kamuoyu, bütün deneyimli, tecrübeli hakemlerin de ifade ettiği üzere aslında faul bile olmayan bir pozisyona futbolcumuza ikinci sarı karttan verilen kırmızı kart, bir şekilde kasıtlı, organize bir duruma ilişkin bizleri kaygılandırıyor. Nitekim bir gün önceki karşılaşmada yaşananlar yine bizlerin yapmadığı ama yine bütün spor kamuoyunun ilgili kulübün açıklamalarına da yer aldığı üzere belirli takımlara yönelik bir ayrıcalığın, ayrımcılığı olduğu gözlemleniyor" ifadelerini kullandı.

Amedspor'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama: Önümüz kesiliyorsa suskun kalmayacağız

'AMEDSPOR SUSKUN KALMAYACAK'

Amed Sportif Faaliyetler'in hakem hatalarına yönelik suskun kalmayacağını vurgulayan Nahit Eren, "Biz, sahada kendi futbolumuzu, bugüne kadar ortaya koyduğumuz performansı sürdürmek zorundayız. Kötü oynadığınız zamanlarda da puan alabilirsiniz. Bu ligler, böyle ligler. Bunun önüne hakem hataları ya da hakemlerin kasıtlı kararlarıyla geçiliyorsa tabii ki Amedspor buna suskun kalmayacak, yönetimi suskun kalmayacak, taraftarı suskun kalmayacak, Amedspor'un spor camiasının da suskun kalmaması gerekir. Yer yer sessiz kalmamıza ilişkin eleştiriler yapıldı. Ama bilinmeli, gerek taraftarlarımıza yönelik son Sakarya maçından sonraki uygulamalara karşı, gerekse TFF nezdinde hakem kararlarına ilişkin Amedspor yönetim kurulu olarak gereken bütün başvurularını, bütün suç duyurularını bütün hukuk müşavirliklerine ilgili şahıslarla ilgili başvurularımızı gecikmeksizin anbean gerçekleştirdik" sözlerini kaydetti.

'İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALACAK NİTELİKTE'

Son olarak kenetlenmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Nahit Eren, "Bulunduğumuz pozisyon, ligin ilk 6 maçındaki pozisyondan farksız değil. Ama bu takım, ilk devrenin sonunu lider olarak tamamladı. Önümüzde oynayacağımız 12 maçımız var. İç sahada 6 maçımız var. Biz eminiz ki elimizdeki kadro, kadro genişliği, kadro niteliği bu karşılaşmalarda istediğimiz sonuçları alacak nitelikte" diyerek sözlerini tamamladı.

Nahit Eren, Amed SK, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama: Önümüz kesiliyorsa suskun kalmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    kalan maclarınıza cıkmasanız bile seneye super ligdesiniz. sizi kırarlar mı hic. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
22 yıllık inadın karşılığını aldı: Aynı sayılarla büyük ikramiye kazandı 22 yıllık inadın karşılığını aldı: Aynı sayılarla büyük ikramiye kazandı
İsrail Lübnan’ı vurdu Ölü ve yaralılar var İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var
Kara haberi kahvaltıda öğrendi Trump’tan mahkemeye küfür Kara haberi kahvaltıda öğrendi! Trump'tan mahkemeye küfür
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
16:01
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı Mide bulandıran “taciz“ iddiası
Bir ailenin parçalandığı vahşette katil belediye çalışanı çıktı! Mide bulandıran "taciz" iddiası
15:10
’’Savcıyım’’ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
''Savcıyım'' deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 18:57:55. #7.11#
SON DAKİKA: Amedspor'dan hakem hatalarına ilişkin açıklama: Önümüz kesiliyorsa suskun kalmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.