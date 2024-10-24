Amedspor-Pendikspor maçı başka şehirde oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Amedspor-Pendikspor maçı başka şehirde oynanacak

Geniş Video İzle

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasındaki Amedspor-Pendikspor maçı, stadyum zemininin elverişsiz olması nedeniyle Iğdır Şehir Stadyumu'na taşındı. Amedspor yönetimi konuyla ilgili, "Amedspor ile taraftarlarını ayırmanın bedeli çok ağırdır biliyoruz" başlıklı bir de açıklama yaptı.

24.10.2024 10:54  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amedspor ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşma, stadyum zemininin elverişsiz olması nedeniyle Iğdır Şehir Stadyumu'na alındı.

MAÇIN YERİ DEĞİŞTİ

Amedspor, 27 Ekim Pazar günü sahasında Pendikspor ile oynanması planlanan karşılaşmanın stadyum zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle Iğdır'a alınması için TFF heyetine başvuruda bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Amedspor yönetimi, maçın Iğdır Şehir Stadyumu'na alındığını duyurdu. Trendyol 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi olan bu karşılaşmanın saati ise henüz kesinleşmedi. Maç saatinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

"BEDELİ ÇOK AĞIRDIR"

Amedspor yönetimi bu gelişmeyi kulübün sosyal medya hesabından duyururken, gelecek sezon için taraftarlara kombine indirimi yaptı. "Amedspor ile taraftarlarını ayırmanın bedeli çok ağırdır biliyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Diyarbakır Gençlik Spor İl müdürlüğünden kaynaklı olarak bir kez daha maçımızı dışarda oynamak zorundayız. Bu zorundalıklar nedeniyle başta kombine alanlar olmak üzere taraftarlarımızın çok ciddi bir mağduriyet yaşadığının farkındayız. Amedspor ile taraftarlarını ayırmanın bedeli çok ağırdır biliyoruz ancak birazcık hafifletmek adına bu sezon kombine alan taraftarlarımıza önümüzdeki sezon kombineleri yüzde 25 indirimle vereceğimizi bildirmek isteriz" denildi.

Amedspor-Pendikspor maçı başka şehirde oynanacak
Amedspor-Pendikspor maçı başka şehirde oynanacak
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pendikspor, Trendyol, Amedspor, Amedspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Amedspor-Pendikspor maçı başka şehirde oynanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:41:26. #1.13#
SON DAKİKA: Amedspor-Pendikspor maçı başka şehirde oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.