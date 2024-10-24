Amedspor-Pendikspor maçı başka şehirde oynanacak

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amedspor ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşma, stadyum zemininin elverişsiz olması nedeniyle Iğdır Şehir Stadyumu'na alındı.

MAÇIN YERİ DEĞİŞTİ

Amedspor, 27 Ekim Pazar günü sahasında Pendikspor ile oynanması planlanan karşılaşmanın stadyum zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle Iğdır'a alınması için TFF heyetine başvuruda bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Amedspor yönetimi, maçın Iğdır Şehir Stadyumu'na alındığını duyurdu. Trendyol 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi olan bu karşılaşmanın saati ise henüz kesinleşmedi. Maç saatinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

"BEDELİ ÇOK AĞIRDIR"

Amedspor yönetimi bu gelişmeyi kulübün sosyal medya hesabından duyururken, gelecek sezon için taraftarlara kombine indirimi yaptı. "Amedspor ile taraftarlarını ayırmanın bedeli çok ağırdır biliyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Diyarbakır Gençlik Spor İl müdürlüğünden kaynaklı olarak bir kez daha maçımızı dışarda oynamak zorundayız. Bu zorundalıklar nedeniyle başta kombine alanlar olmak üzere taraftarlarımızın çok ciddi bir mağduriyet yaşadığının farkındayız. Amedspor ile taraftarlarını ayırmanın bedeli çok ağırdır biliyoruz ancak birazcık hafifletmek adına bu sezon kombine alan taraftarlarımıza önümüzdeki sezon kombineleri yüzde 25 indirimle vereceğimizi bildirmek isteriz" denildi.