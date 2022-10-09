Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı

09.10.2022 21:19

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Ampute Futbol Milli Takımı, Angola ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1 kazanan Ayı-Yıldızlı ekip, dünya şampiyonu oldu.

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE'NİN

Karşılaşmada Ampute Futbol Milli Takımı 19. dakikada Ömer Güleryüz ile 1-0 öne geçerken, Angola'da Adao 24. dakikada skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Ay-Yıldızlı ekip, 31. dakikada Rahmi Özcan'ın penaltıdan attığı gol ile yeniden üstünlüğü sağladı. 43. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Rahmi Özcan farkı 2'ye çıkardı. 49. dakikada ise Serkan Dereli son sözü söyleyen isim oldu. Maçı 4-1 kazanan Milliler, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.

ANGOLA'DAN RÖVANŞI ALDIK

İlk kez 2007'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Ay-Yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014'te de aynı dereceyi elde etti. Milliler 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nın finalinde Angola'ya penaltı atışları sonunda 5-4 yenilmişti.

TARİHİ BAŞARILARA BİR YENİSİ EKLENDİ

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanmıştı. Milliler koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da ekleyerek tarihi bir başarıya daha imza attı.

YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
19:26 Hatayspor, sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti
17:02 "Engelli aylığı" tartışması büyüdü! Bakan Yanık ve HDP'li milletvekili Gergerlioğlu, birbirlerine sert ifadeler kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 21:48:00. #1.13#
SON DAKİKA: Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement