Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı

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İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Ampute Futbol Milli Takımı, Angola ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1 kazanan Ayı-Yıldızlı ekip, dünya şampiyonu oldu.

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE'NİN

Karşılaşmada Ampute Futbol Milli Takımı 19. dakikada Ömer Güleryüz ile 1-0 öne geçerken, Angola'da Adao 24. dakikada skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Ay-Yıldızlı ekip, 31. dakikada Rahmi Özcan'ın penaltıdan attığı gol ile yeniden üstünlüğü sağladı. 43. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Rahmi Özcan farkı 2'ye çıkardı. 49. dakikada ise Serkan Dereli son sözü söyleyen isim oldu. Maçı 4-1 kazanan Milliler, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda zafere ulaştı.

ANGOLA'DAN RÖVANŞI ALDIK

İlk kez 2007'de katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Ay-Yıldızlılar, 2010, 2012 ve 2014'te de aynı dereceyi elde etti. Milliler 2018'de Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nın finalinde Angola'ya penaltı atışları sonunda 5-4 yenilmişti.

TARİHİ BAŞARILARA BİR YENİSİ EKLENDİ

Ampute Milli Takımı, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanmıştı. Milliler koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da ekleyerek tarihi bir başarıya daha imza attı.