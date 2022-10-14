Ampute futbolda yeni hedef zirvedeki yeri korumak

MUHAMMED BOZTEPE - Ampute Futbol Milli Takımı'nın İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda elde ettiği şampiyonluğun sırrı, koordineli çalışmaktan geçiyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, şampiyonluk kupasıyla Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonu oldukları için onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

Şampiyonluğun arkasında çok büyük bir emek, tecrübe olduğunu dile getiren Ergezen, birlik ve beraberlik ruhu içinde sahaya çıkan bir takımın elde ettiği başarının söz konusunu olduğunu söyledi.

Seçildikleri günden bu yana sporcular için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını anlatan Ergezen, oyuncuların da bu fedakarlıkların karşılığını misliyle Türk milletine verdiğini dile getirdi.

"Her bir branşımız kendi içinde çok kıymetli"

Ergezen, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun birçok federasyona göre çok branşı olduğunu vurgulayarak, "Her bir branşımız kendi içinde çok kıymetli. Kendi başına bir federasyon olan branşları yönetiyoruz. İyi bir yönetim kurarak çalıştığımızı düşünüyorum. Osman Hoca da taleplerini çok haklı olarak ısrarlı bir şekilde takip etti. Biz de inandığımız için ilk günden itibaren sahada olduk. Ampute futbol, basketbol branşıyla birlikte buranın amiral gemisi." diye konuştu.

Ampute futbolda başarıların sürmesini için çalışmalara devam edeceklerini anlatan Ergezen, "Liderliği yakaladık, lider kalmanın yollarını da elbette arayacağız. Onun hazırlığını yapacağız. Bu işin ciddiyetinin ve öneminin farkındayız. Yükümüzün çok ağır olduğunun farkındayız. Şampiyon olduğumuz gece Riva'da 4 numaralı sahada yapmış olduğumuz bir konuşma var. Evet şimdi bitirdik, yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi bunu taşımak çok daha kıymetli." ifadelerini kullandı.

"(Ödül yönetmeliği) Çözüm bulunacağını düşünüyoruz"

Ergezen, ödül yönetmeliğiyle ilgili yöneltilen soruya, şu yanıtı verdi:

"Konuyu Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ilettik. Bu konuda çok hassas. Bizi de can kulağıyla dinledi. O tarafta bir çalışma olacağını ve bir çözüm bulunacağını biliyoruz. Bugüne kadar devlet büyüklerimizin, büyük takdir ve tasarruflarıyla yürüdük. Kardeşlerimizin bunu fazlasıyla hak ettiklerine inanıyorum. İnşallah yakın zamanda bir çözüm bulunacağını düşünüyoruz. Biz bu arada kardeşlerimizi sponsorların eliyle bir miktar ödüllendireceğiz."

Kendilerine her zaman destek veren Anadolu Ajansına da minnettar olduklarını belirten Ergezen, "Bizim sesimiz oldunuz, görüntümüz oldunuz. İnsanlara en azından bu tür imkanlar bulunduğunu ifade etmiş olduk." dedi.

Çakmak: "Başkanıma ve yönetimime teşekkür ediyorum"

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Dünya Kupası şampiyonluğunun kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Muaz Ergezen'in federasyon başkanlığına seçilmesinin ardından kendilerine güvenmeye devam ettiğini aktaran Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında Dünya Kupası finalini Angola'ya karşı kaybetmiştik. Benim kaçırdığım bir penaltı vardı. O günden bugüne baktığımızda neyle karşılaşacağımızı tahmin edebiliyorduk. Şubat ayından itibaren tamamen rotamızı belirledik. Başkanımıza, 'Belirlediğimiz tarihlerde 8 tane kamp yapmamız lazım.' dedik. Sağ olsun başkanımız bizi kırmadı. Tarihte bir ilktir, Ampute Futbol Milli Takımı yurt dışına, İngiltere'ye hazırlık müsabakasına gitti. Bunlar çok ince ve önemli detaylardır. Ben başkanıma ve yönetimime teşekkür ediyorum."

"Kendi oyunumuzu oynadığımız zaman galip geliyorduk"

Angola ile oynadıkları final maçı öncesi oyuncularıyla motivasyon konuşması yaptığını anlatan Çakmak, "Oyuncularıma, 'Size çok inanıyorum. Siz de kendinize çok güveniyorsunuz. Asla bir şüphemiz yok. Kendi oyunumuzu oynamamız lazım.' dedim. Tüm gün analizlerimizi yaptık, gece 03.00'te bitti. Sabah da futbolcu kardeşlerimize anlattık. Kendi oyunumuzu oynadığımız zaman galip geliyorduk. Öyle de oldu." şeklinde konuştu.

Dünyada ampute futbolun Türkiye'den sorulduğunu vurgulayan Çakmak, "Çok kaliteli bir ligimiz var. İlgi güzel ama müzemizde eksik olan dünya kupasıydı. Ona göre hazırlandık. Allah'a şükürler olsun, hücumda ve savunmada da çok iyiydik." açıklamasında bulundu.

"Zirvede rüzgar sert eser"

Çakmak, kendileri için zirveye çıkmanın bir tesadüf olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"2018'de final oynamışız. 2022 yılında Dünya Kupası'nı almışız. 2017 yılında Avrupa şampiyonu olmuşuz. Zirveye çıkabilirsin ama zirvede rüzgar sert eser. Futbolda bir tabir vardır, 'Dün dünde kalmıştır, bugüne bakalım.' diye. Takımıma güveniyorum. Alttan gelen kardeşlerime de güveniyorum. 2024 Avrupa Şampiyonası İrlanda'da düzenlenecek. Onu getirdikten sonra 2026 Dünya Kupası'nın yeri daha sonra belli olacak. Aldığımız kupanın bir kardeşi olması lazım. Başarının tesadüf olmadığını anlatmamız gerekiyor. Kupaların bir de ağabeyi olması, üçlememiz lazım."

Gençlerin ampute futbola ilgisinin arttığına işaret eden Çakmak, "2017 Avrupa Şampiyonası'nda 45 bin kişinin önünde oynayıp şampiyon olmuştuk. Ondan sonra kardeşlerimizi biz daha çok ikna edebiliyoruz. Görsel çok önemli. Anadolu Ajansı bizim için çok önemli. Her kampımızdasınız. Bunu anlatmak, projeyi anlatmak lazım. Herkesin görmesi lazım." diyerek sözlerini tamamladı.