Ana-oğul Dünya Kick Boks Kupası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Bartın'da kick boksta 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan Tolga Tuna Kara, kendisini spor salonuna getirdiği dönemde merakla aynı spora başlayan ve veteranlarda Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazanan annesiyle aynı salonda mayıs ayında düzenlenecek Dünya Kick Boks Kupası'na hazırlanıyor.

Bartın Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Tolga Tuna Kara, 6 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle kick boks sporuna başladı. Çalışmalarını TOKİ Spor Kulübünde sürdüren Tolga Tuna, spora başlamasından 2 yıl sonra 2018'de miniklerde Türkiye 2'ncisi oldu. Ardından çok sayıda derecenin yanı sıra 2019'da Antalya'da düzenlenen şampiyonada Avrupa 2'nciliği elde eden Tolga Tuna, Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Gençler Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak altın madalya almaya hak kazandı.

Tolga Tuna, kendini spor salonuna getirdiği sırada merak salarak 4 yıl önce aynı spora başlayan ve veteranlarda Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunan annesiyle aynı salonda mayısta düzenlenecek Dünya Kick Boks Kupası'na hazırlanıyor.

Tolga Tuna Kara, AA muhabirine, küçük yaşlardan beri dövüş sporuna ilgi duyduğunu ve arkadaşının sayesinde spor kulübüne başladığını anlattı.

Çıktığı ilk karşılaşmalarda yenilmesine karşın sporu bırakmadığını ve azmederek derece elde etmeye başladığını söyleyen başarılı kick boksçu, "Birçok Türkiye derecesinin yanı sıra 6 kez Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa Kupası ikinciliği elde ettim. Özellikle uluslararası müsabakalar çok gururlandırıcı ve heyecan verici. Orada derece elde etmek benim için büyük bir mutluluk. Şu anda da 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek 7. Uluslararası Açık Dünya Kick Boks Kupası'na hazırlanıyorum. Güzel ve zorlu bir turnuva olacak. Orada da en büyük hedefim şampiyonluk." diye konuştu.

Annesinin de aynı spora başlamasının kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu belirten Tolga Tuna, "Beni spor kulübüne getirirken annem de merak etmeye başladı. Tüm antrenmanlara birlikte gidip geliyoruz. Çok güzel bir duygu." dedi.

???????- "Tolga'nın müsabakalarını izlerken ister istemez korku oluyor"

Bartın İl Sağlık Müdürlüğünde diyetisyen olarak görev yapan ve veteran bayanlarda Avrupa Kupası Şampiyonluğu bulunan anne Müzeyyen Elmas Kara da 6 yıl önce spora başlayan oğlunu haftanın 4-5 günü salona getirip götürdüğünü ve 2 yıl sonrasında tateminin ilgisini çekmeye başladığını aktardı.

Oğlunun da kendisine cesaret verdiğini kaydeden anne Kara, şöyle devam etti:

"Hem anne hem ev hanımı hem de sporcu olarak zor olsa da zamanı çok iyi planlamanız gerekiyor. Fiziken bir yorgunluk oluyor ama elinize kupa veya madalya aldığınızda her şey bitiyor. Spor hayatımızda hep vardı ve oğlumla birlikte çok keyifli de geçiyor. Özellikle turnuvalarda bir anne olarak Tolga'nın müsabakalarını izlerken ister istemez korku oluyor. Sakatlanır mı? Canı yanar mı? Üzülür mü? Korkar mı? Bütün duyguları yaşıyorsunuz sonuçta bir annesiniz ve ilk rolünüz bu ama başarılarla yaşattığı gurur da tarif edilemez. Bizim gibi anne-oğul yarışan sporcu da ülkemizde çok yok, bunun gururunu da ayrı yaşıyoruz."

Kara, kick boksa başladığını duyanlar şaşırdığını anlatarak, "Derece elde ettiğimizde gözyaşlarınıza hakim olamıyorsunuz. Genelde turnuvalara kafile halinde gidiyoruz ve 10 sporcuyla gittiğimizde hepsi benim çocuğum oluyor. Onlarla sevinip, üzülüyorum. Yenildiklerinde ben 2 kez, 3 kez yenilmiş oluyorum. Yaşattıkları gurur muhteşem." ifadelerini kullandı.

Kick Boks İl Temsilcisi de olan antrenör İhsan Arslan, Tolga Tuna'nın kick boks sporuna başlamasıyla annesinin 2 yıl boyunca çocuğunu aralıksız olarak antrenmanlara götürdüğünü ve seyirci olarak oğlunu izlediğini söyledi.

İki yıl sonrasında anne Müzeyyen Kara'nın da merak ederek spora başladığını aktaran Arslan, "Anne ve oğlu 4 yıldır aynı salonu, aynı antrenmanı paylaşıp, beraber hem spor arkadaşı hem antrenman hem de yol arkadaşı olarak devam ediyorlar. Anne-oğul mayıs ayında düzenlenecek turnuvaya yoğun bir şekilde hazırlanıyor ve her iki sporcumuzun burada zirveye oynayacaklarına inanıyorum. Anne de oğlu da oldukça iddialılar ve derece elde edeceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.