Anadolu Efes Avrupa'da 837. Maçına Çıkıyor

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THY Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu ilk haftasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibine konuk olacak Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 837. maçına çıkacak.

AA'nın basketbolda THY Avrupa Ligi sezonunun başlamasına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin 4. bölümünde, Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki performansına ilişkin detaylar ele alındı.

Avrupa Ligi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 836 karşılaşmanın 472'sini kazandı, 364'ünde ise mağlup oldu.

Türk temsilcisi, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 588 maçta 315 galibiyet, 273 mağlubiyet yaşadı.

836 maçın dağılımı

Anadolu Efes'in 1979-1980 sezonunda başlayan Avrupa kupaları maratonunun karnesi şöyle: