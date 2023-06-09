Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı - Son Dakika
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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı

09.06.2023 23:21

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off yarı final 4. maçında Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko'yu 87-78 mağlup ettiği ve finale çıktığı mücadelenin bitiş düdüğüyle beraber Sinan Erdem Salonu'nda kavga çıktı. İki taraf yönetiminin de dahil olduğu olayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmanın ardından gerginlik yaşandı. Maçın son bölümünde tribünlerden Fenerbahçeli yöneticilerle atışmalar yaşanırken, gerginlik maç sonunda büyüdü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ZOR AYIRDI

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman parkeden ayrılırken, Fenerbahçeli yöneticilerle sözlü atışma yaşadı. Ataman'ın parkeden ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yöneticilerle tribünler arasında da tartışma çıktı. Birkaç kez her iki taraftan da saldırı teşebbüsü yaşanmasına karşın güvenlik güçleri olayları güçlükle yatıştırdı.

İşte Sinan Erdem Salonu'nda çıkan kavgadan kareler;

Güvenlik güçleri zor ayırdı! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
Güvenlik güçleri zor ayırdı! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
Güvenlik güçleri zor ayırdı! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
Güvenlik güçleri zor ayırdı! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
Güvenlik güçleri zor ayırdı! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
Güvenlik güçleri zor ayırdı! Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı
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Son Dakika Spor Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kavga çıktı - Son Dakika


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