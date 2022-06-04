Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi

04.06.2022 21:01
Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve finale yükseldi. Ergin Ataman'ın öğrencileri finalde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi beşinci maçında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup etti. Bu galibiyetle seride 3-2 öne geçen Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Son Dakika: Anadolu Efes-Galatasaray maçı nefes kesti! İşte Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi

ANADOLU EFES FİNALDE FENERBAHÇE BEKO'NUN RAKİBİ OLDU

İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan müsabakanın ilk periyodu, 26-26'lık eşitlikle sona erdi. Larkin'in üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle hücumda rahatlayan Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında soyunma odasına 9 sayı farkla önde gitti: 51-42.Anadolu Efes'in hem hücumda hem savunmada domine ettiği üçüncü periyotta Galatasaray Nef sayı farkının açılmasıyla oyundan düşerken, Larkin, üçlük çizgisinin gerisinden isabet bulmaya devam etti ve Anadolu Efes maçın final periyoduna 28 sayı farkla önde girdi: 81-53.Maçın son periyodunda da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Anadolu Efes, müsabakayı 104-77 kazanarak seride durumu 3-2'ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Son Dakika: Anadolu Efes-Galatasaray maçı nefes kesti! İşte Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi

MICIC VE GÖKSENİN SAKATLANDI

Anadolu Efes - Galatasaray Nef karşılaşmasında iki takım adına da şanssız sakatlıklar yaşandı. Galatasaray Nef'te kaptan Göksenin Köksal ikinci periyotta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemezken, Anadolu Efes'in yıldızı Vasilije Micic de üçüncü periyottaki sakatlığı nedeniyle sedyeyle saha kenarına geldi ve maçı tamamlayamadı.

YORUMLAR
500
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off finalinde karşılaşacak Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off finalinde karşılaşacak Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor

Anadolu Efes, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:08 Operasyonda yakalanan kaçak göçmen hasta numarası yaptı, her şey ambulans gelince ortaya çıktı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 21:15:24. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement