SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Leandro Lezcano
ANADOLU EFES: Larkin 11, Oturu 6, Nwora 11, Poirier 6, Bryant 2, Thompson 11, Ercan Osmani 25, Beaubois 12, Smits 2, Johnson
PARTIZAN: Bonga 8, Tyrique Jones 23, Brown 15, Carlik Jones 8, Mike, Washington 10, Davies 7, Pokusevski 4, Nakic 2
1'İNCİ PERİYOT: 20-27
DEVRE: 33-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-61
THY EuroLeague'in 17'nci haftasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Sırbistan ekibi Partizan'ı 86-77 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 25 sayıyla oynayan Ercan Osmani oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 10'uncu galibiyetini elde etti. Partizan ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, Partizan'ı 86-77 Mağlup Etti - Son Dakika
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