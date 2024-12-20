Anadolu Efes, Partizan\'ı 86-77 Mağlup Etti

Spor

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Perez, Leandro Lezcano

ANADOLU EFES: Larkin 11, Oturu 6, Nwora 11, Poirier 6, Bryant 2, Thompson 11, Ercan Osmani 25, Beaubois 12, Smits 2, Johnson

PARTIZAN: Bonga 8, Tyrique Jones 23, Brown 15, Carlik Jones 8, Mike, Washington 10, Davies 7, Pokusevski 4, Nakic 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-27

DEVRE: 33-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-61

THY EuroLeague'in 17'nci haftasında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Sırbistan ekibi Partizan'ı 86-77 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Anadolu Efes'te 25 sayıyla oynayan Ercan Osmani oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 10'uncu galibiyetini elde etti. Partizan ise 10'uncu mağlubiyetini aldı.