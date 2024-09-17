Anadolu Efes'te EuroLeague Medya Günü Heyecanı - Son Dakika
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Anadolu Efes'te EuroLeague Medya Günü Heyecanı

Anadolu Efes\'te EuroLeague Medya Günü Heyecanı

Anadolu Efes, yeni sezonu EuroLeague Medya Günü ile açtı. Yeni formalar tanıtıldı, hedef şampiyonluk.

17.09.2024 20:21
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ANADOLU Efes'te yeni sezon heyecanı geleneksel EuroLeague Medya Günü etkinliğiyle başladı. Anadolu Efes'in teknik kadrosunun ve oyuncularının katıldığı Medya Günü'nde yeni formalar tanıtıldı.

Turkish Airlines EuroLeague için geri sayım devam ederken Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague Medya Günü'nü düzenledi. Anadolu Efes'in yeni evi Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024-25 sezonu Turkish Airlines EuroLeague Medya Günü'ne medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda, yeni sezon fotoğraflarının ve medya içeriklerinin çekimleri yapıldı.

Anadolu Efes, Medya Günü'nde güçlü kadrosu ve teknik ekibiyle boy gösterdi. Sezona büyük bir motivasyonla hazırlanan Anadolu Efesli oyuncuların kazanma tutkusu, çekilen fotoğraflara da yansıdı. Kulüp partnerlerinin de özel çekimler yaptığı organizasyon kapsamında oluşturulan 30 çekim istasyonunda, toplamda 40 bin karenin üzerinde fotoğraf ve video çekimi gerçekleştirildi. Çekimlerin akabinde gerçekleştirilen medya gününe 85'ten fazla medya mensubu katıldı.

Medya Günü'nde yeni sezonla ilgili görüşlerini paylaşan Anadolu Efes Spor Kulübü Başantrenörü Tomislav Mijatovic ve oyuncular, Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdiler.

Anadolu Efes'in 2024-2025 sezonu kadrosu ise şu şekilde:

0 – Shane Larkin (Kaptan)

1 – Rodrigue Beaubois (İkinci Kaptan)

3 – Jordan Nwora

6 – Elijah Bryant

8 – Salih Altuntaş

10 – Rıdvan Öncel

11 – Rolands Smits

13 – Darius Thompson

14 – Stanley Johnson

17 – Vincent Poirier

18 – Doğuş Özdemiroğlu

19 – Burak Can Yıldızlı

21 – Justus Hollatz

24 – Ercan Osmani

25 – Daniel Oturu

33 – Erkan Yılmaz

35 – Derek Willis

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

Yardımcı Antrenörler: Ümit Temoçin, Serhan Aydanarığ ve Doruk Güneş

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes'te EuroLeague Medya Günü Heyecanı - Son Dakika

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