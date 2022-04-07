Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları Karabük'te başladı

07.04.2022 14:35
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları Karabük'te başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları, Karabük'te düzenlenen yarışmalarla başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları, Karabük'te düzenlenen yarışmalarla başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve üç gün sürecek organizasyona, 10 ilden 300 sporcu katılıyor.

Vali Fuat Gürel, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Karabük'ün spor alanında belli aşamaya geldiğini söyledi.

Özellikle son yıllarda Türkiye'nin 81 ilinin fiziki altyapısının iyi seviyeye getirildiğini aktaran Gürel, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de Karabük'ün birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya başladığını ifade etti.

Yılbaşından bu yana kentte yaklaşık 6 bin sporcuyu misafir ettiklerini anlatan Güven, turnuvaların Karabük'te yapılmasının ilin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.

Organizasyon, 9 Nisan'da yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları Karabük'te başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları Karabük'te başladı

YORUMLAR
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Karabük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları Karabük'te başladı - Son Dakika


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