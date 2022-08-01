Analig yüzme Türkiye finallerinde Denizli karması tarih yazdı - Son Dakika
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Analig yüzme Türkiye finallerinde Denizli karması tarih yazdı

01.08.2022 16:11
Analig yüzme Türkiye finallerinde Denizli karması tarih yazdı

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonasında Denizli İl Karması Erkek takımı şampiyon olarak, kız takımı da gümüş madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Şampiyonasında Denizli İl Karması Erkek takımı şampiyon olarak, kız takımı da gümüş madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 27-28 Temmuz tarihlerinde Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Finalleri müthiş bir atmosferde tamamlandı. 25 ilden 154 kız ve 172 erkek olmak üzere toplamda 326 sporcunun ferdi ve takım olarak mücadele ettiği yarışlarda Denizli İl Karması ferdi ve takım olarak aldığı madalyalarla yüzme branşında parmakla gösterilen bir şehir olduğunu kanıtladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden sporculara tam destek

Konya'da düzenlenen şampiyonaya katılan Denizli Yüzme İl Karması takımına daha önceki şampiyonalarda olduğu gibi bu şampiyonada da Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden tam destek geldi. Kafilenin takım otobüsünü karşılayan ve sporcuların ihtiyaçlarına destekte bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sporculara tam destek sağladı.

Denizlili sporcular madalyaları topladı

25 ilden 326 sporcunun katıldığı şampiyonada Denizlili sporcular farklı kategorilerde madalyaları topladı. Denizlili sporculardan erkeklerde;100 metre Kelebek Analig Şampiyonu Çağan Kavsut,100 ve 200 metre Kurbağa Analig Şampiyonu Berkin Karagöz, 50 metre Serbest Şampiyonu Berat Altındağ ve 50 metre Kurbağa Analig Şampiyonu Yaşar Yavuz Ergün oldu. Kızlarda ise 100, 200 ve 400 metre Serbest'te Analig Şampiyonu Elis Ela Akbulut olurken Ecrin Nur Gürkan 50 ve 100 metre Kelebek'te Türkiye şampiyonu oldu. Takım sıralamasında erkek karması şampiyon kız karması da ikinci olarak adeta tarih yazdı.

"Sporcularımız göğsümüzü kabartıyor"

Denizli İl Karması Yüzme Takımının almış olduğu başarılı sonuçlardan dolayı sporcu ve antrenörleri tebrik eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman yaptığı açıklamada, Denizli'yi sporda marka bir kent yapmak için paydaşlarla yapılan çalışmaların başarıyı getirdiğini vurguladı. Denizli'yi başarılı bir şekilde temsil eden sporcu ve antrenörlerin bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden İlman, "Denizli olarak ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparken farklı illerdeki organizasyonlardan başarı ile dönen sporcularımız göğsümüzü kabartıyor. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Analig yüzme Türkiye finallerinde Denizli karması tarih yazdı - Son Dakika

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